«Трамп дал хорошего пинка под зад европейским лидерам»

Европа находится в состоянии глубокого шока, вызванного заявлениями и действиями президента США Дональда Трампа и его администрации. Вначале европейцев ошарашил полуторачасовой телефонный разговор Трампа с Владимиром Путиным, организованный без согласования с союзниками по Евросоюзу и одной из сторон конфликта - Украиной. Затем вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, обвинил Европейский союз в подавлении демократии и свободы слова, после чего пригрозил, что Соединенные Штаты откажутся поддерживать Европу и, в частности, Федеративную Республику Германию, если официальный Брюссель не признает, что у всех без исключения европейцев должно оставаться право не только выбирать, но и быть избранными, явно намекая на поддержку немецкой праворадикальной партии «Альтернатива для Германии». Европейские СМИ расценили заявление Вэнса чуть ли не как американское вмешательство во внутренние дела ФРГ.

Естественно, политический истеблишмент Германии, забив в ответ тревогу, предупредил, что Европу ждут эпохальные потрясения, и призвал нового канцлера Федеративной Республики, который будет избран 23 февраля, незамедлительно создать с Францией, Польшей и Великобританией «альянс безопасности», чтобы «выровнять» отношения Евросоюза с Соединенными Штатами. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Европа должна продемонстрировать лидерские качества и защитить свои духовные ценности. По словам Валтонен, она ожидает, что Германия возьмет на себя ведущую роль «сильнее, чем раньше, намного сильнее». При этом ведущие политики как Германии, так и Евросоюза опасаются, что на переговорах Трампа и Путина их мнение просто проигнорируют.

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал Евросоюз принять участие в переговорах. «Всем должно быть ясно, что мы не можем сидеть за детским столом», — заявил Писториус перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе, назвав «прискорбным» тот факт, что правительство США «пошло на публичные уступки Путину еще до начала переговоров». «Или европейцы вмешаются сейчас, или все!» - поддержала Писториуса глава МИД ФРГ Анналена Бербок, также настаивая на европейском участии в переговорах между Россией и США. «Не должно быть никаких переговоров через голову Украины», - заявила Бербок.

О способности Европы защитить себя без военной поддержки США haqqin.az побеседовал с литовским военным экспертом, генеральным директором Фонда поддержки обороны, полковником в отставке Вайдотасом Малинионисом.

- Похоже, Трампу наплевать на союзников в Европе, лидеры которой уже три года вводят в отношении России санкции, помогают Киеву оружием, принимают украинских беженцев и поддерживают украинскую экономику… - Очень сложно понять, что за канитель завел Трамп и его команда. Президент США помогает Израилю, настроен против Ирана и Китая, но при этом, судя по всему, не понимает, что Россия, КНДР, Иран и Китай – это головы одного и того же тоталитарного дракона. В то же время, в отношении Украины Дональд Трамп достаточно искренен. В отличие от Джо Байдена, который красиво говорил, но оказывал недостаточную помощь Киеву. Когда Украина вела кровопролитные бои, американцы то задерживали доставку помощи, то поставляли ее не в полном объеме. Громогласно объявленный Байденом ленд-лиз вообще не сработал. А вот администрация Трампа прямо говорит, что Европа должна и защищать Украину, и одновременно защищаться сама. - Но разве с самого начала было неясно, что защищать Европу Трамп не намерен? Он ведь еще в первую свою каденцию грозил выйти из НАТО, если европейцы не увеличат военные расходы… - Следует признать, что Трамп дал хорошего пинка под зад европейским лидерам. Будем надеяться, что после этого они начнут заниматься безопасностью своих стран. Трамп прав, когда говорит, что США не должны нести на себе все бремя ответственности за безопасность Запада. Теперь европейские лидеры должны сплачивать свои общества, быстрее наращивать вооруженные силы и выделять необходимые средства на развитие военно-промышленного комплекса. Все это они должны были осуществить еще в 2022 году. Так может теперь, после пинка Трампа, они наконец-то очнутся… - Трамп говорит, что Украина не может быть членом НАТО, поскольку Россия выступает против этой идеи… - Очень странное заявление! Такое впечатление, что Россия располагает правом вето на решения, принимаемые Североатлантическим блоком. Остается лишь надеяться, что Трамп затеял какую-то хитрую игру. Возможно, он специально на каждом углу хвалит Путина и идет ему на уступки, чтобы вначале усыпить бдительность президента РФ, потом в какой-то момент резко обвалить мировые цены на нефть и в одночасье обанкротить Россию.

Этот вариант вполне возможен, поскольку Дональд Трамп – человек очень хитрый и склонный к артистизму. Так что совершенно неважно, что президент США не понимает, как европейские политические лидеры, тонкости современной геополитики. В пользу той игры, которую, возможно, затеял Трамп, свидетельствует последнее заявление вице-президента Вэнса, пригрозившего Кремлю ввести санкции и отправить американских военных в Украину, если Россия не примет предложения Белого дома о перемирии. Трамп заставляет европейские страны увеличить оборонные бюджеты до пяти процентов ВВП и больше. Характерно, что и Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте тоже говорит о необходимости готовиться к войне с Россией самым серьезным образом. Да и как иначе, если Кремль уже перевел экономику на работу в режиме военного времени, а в самом российском обществе власть предержащие и огромная армия пропагандистов методично нагнетают милитаристские настроения? Аналитики политической разведки Дании считают, что Россия может развязать масштабную войну в Европе уже в течение следующих пяти лет. Запад должен со всей серьезностью отнестись к этому предупреждению и увеличить оборонное финансирование, а также усилить фактор сдерживания путем дальнейшего развития военного потенциала НАТО и полномасштабной поддержки Украины. Страны Европы, входящие в Североатлантический альянс, располагают колоссальным экономическим и военным потенциалом, способным в несколько раз превзойти военные возможности России. Проблема упирается лишь в политическую волю европейских лидеров, проявление которой сейчас критически необходимо. Польша и Литва уже увеличили свои военные бюджеты до пяти процентов ВВП. Это хороший пример для других соседей по НАТО. Так что после Байдена, убаюкивавшего европейцев заявлениями о том, что Европа надежно защищена американским «зонтиком», Трамп делает полезное дело, ставя европейских лидеров перед фактом, что на самом деле все обстоит совсем не так.

- Сможет ли ЕС обеспечить ВСУ оружием и другой военной помощью, если президент Дональд Трамп, используя язык дипломатии, вернется к политике изоляционизма и «отключит» Соединенные Штаты от войны в Украине? - Я думаю, что Европа, особенно такие ядерные державы, как Франция и Великобритания, способны поддержать Украину и без участия США, одновременно обеспечивая безопасность граждан Старого Света. В любом случае наличие ядерного оружия в диалоге с Россией – это важный сдерживающий фактор. Что же касается конвенционального оружия, то процесс его наращивания уже идет. К примеру, запущен в эксплуатацию один из четырех военных заводов по производству артиллерийских снарядов калибра 150 мм на территории Украины, строящихся немецким концерном Rheinmetall. Также идет строительство военных объектов других компаний. Помощь Украины и обеспечение безопасности Европы — это взаимосвязанные вещи. Главным фактором в этой войне, как, впрочем, и любой другой – это деньги, деньги и еще раз деньги. В банках Европы лежат замороженные активы Российской Федерации на 300 миллиардов евро. Чтобы осознать реальный масштаб этой суммы, отмечу, что она превышает два годовых бюджета России на оборону. Вот на эти деньги Европа может значительно усилить Вооруженные силы Украины, включая закупки и передачу Киеву американского оружия. Вообще, как я уже говорил, военный потенциал Евросоюза несравнимо больше, чем у России, чей государственный бюджет сопоставим с бюджетом такой средней по европейским масштабам страны, как Италия. Хочу напомнить также, что на данный момент Украине помогают не только страны Североатлантического альянса, но и более 50 государств мира, среди которых такие мощные экономические державы, как Австралия и Япония. Опять же, чтобы замороженные 300 миллиардов евро российских денег передать Украине, нужна политическая воля руководителей ЕС.