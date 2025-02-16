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Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену
Новость дня
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

Экс-генсек НАТО призвал дожать Россию: «Иначе Украина утратит независимость»

21:11 763

Экономика России находится под огромным давлением, тогда как на поле боя ее боевые потери только растут, а военные цели достигнуты не были, заявил министр финансов Норвегии и бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Также, по его словам, планы «быстрого захвата» Украины, которые были поставлены в РФ перед полномасштабным вторжением, не увенчались успехом - скоро начнется четвертый год войны.

«Россия планировала взять Киев за дни, а всю Украину - за недели. Сейчас четвертый год войны, а Донбасс еще не взяли. Самая большая армия Европы до сих пор не смогла взять Донбасс», - отметил он.

Столтенберг добавил, что боевые потери в совокупности с санкциями и экономическим кризисом истощают Россию. Именно поэтому он считает, что текущий период является лучшим периодом для того, чтобы усилить давление на Путина и РФ. Если согласиться на условия Москвы, отметил он, Украина «перестанет быть независимым государством».

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