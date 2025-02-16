Терпение Эрдогана лопнуло

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые жестко отреагировал на заявление президента США о захвате Газы и выселении палестинцев. 13 февраля, отвечая на вопросы журналистки Наджвы Шихаб в эфире крупнейшего индонезийского телеканала Narasi, Эрдоган впервые упомянул имя Трампа, заодно назвав «убийцей» и «гангстером» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. «То, что Трамп договорился с убийцей по имени Нетаньяху и вообще осмелился на такое, представляет собой огромную угрозу для мира во всем мире», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган также подчеркнул, что план Трампа по Газе реализован не будет. По мнению экспертов, слова Эрдогана о том, что он «не считает правильными вызовы Трампа в адрес многих стран мира», следует рассматривать как протест Турции против недавно опубликованного Пентагоном «мирного плана», предполагающего, в частности, сохранение под российской оккупацией части территорий Украины. «Турецкий бунт» на американском корабле? В течение последней недели Эрдоган проявлял сдержанность в отношении заявлений Трампа о переселении жителей Газы, что, естественно, не осталось незамеченным, особенно в арабских странах Ближнего Востока. Еще до интервью телеканалу Narasi риторика Эрдогана, выступившего на совместной пресс-конференции с президентом Индонезии Прабово Субианто, оставалась предельно сдержанной. В частности, на прямые вопросы журналистов он заявил, что не считает нужным комментировать заявления Трампа. Впрочем, за президента Турции это сделали его министр иностранных дел Хакан Фидан и спикер парламента Нуман Куртулмуш, сразу же заявившие, что Анкара не принимает «план Трампа» по Газе. Отметим также, что Реджеп Эрдоган подвергался критике со стороны турецкой оппозиции и подконтрольных ей медиа за то, что в Джакарте, критикуя план Трампа, он не назвал прямо имя президента США.

Лидер РНП Озгюр Озель обвинял Эрдогана в «трусости», а мэр Стамбула Экрем Имамоглу через СМИ спросил президента, почему он не отвечает Трампу. В ответ провластные СМИ Турции напомнили оппозиции, что в дни ожесточенных боев в регионе, когда все турецкое общество единодушно поддерживало Газу, лидер Народно-республиканской партии назвал палестинских бойцов сопротивления «террористами». Кроме того, проэрдогановские СМИ вновь подняли тему отказа фракции РНП в муниципальном совете Стамбула, возглавляемой Экремом Имамоглу, поддержать предложение правящей Партии справедливости и развития признать Газу городом-побратимом Стамбула. По мнению политических обозревателей, резкая реакция Эрдогана на планы Трампа была связана не столько с критикой турецкой оппозиции, сколько с тем, что американский план депортации палестинцев вышел на опасный этап, угрожающий личному авторитету президента Турции, позиционирующего себя в образе главного защитника сектора Газа и организации ХАМАС.

Как известно, страны, которые грозили наиболее негативными последствиями от такого переселения, включая Египет, Иорданию и Саудовскую Аравию, отвергли план Трампа. На что Пентагон уже пригрозил возможным сокращением военной и экономической помощи Египту. Было очевидно, что на этом этапе реакция лидера Турции - страны, являющейся крупнейшей военной державой региона, не заставит себя долго ждать. Эксперты считают, что всю последнюю неделю Эрдоган избегал упоминания имени Трампа, пытаясь сохранить пространство для маневра в кулуарных переговорах с США по сирийскому вопросу. Как известно, Анкара в эти дни обсуждает с Вашингтоном вопросы реорганизации Сирии под руководством Ахмеда аш-Шараа, а также проблему присутствия формирований РПК/ОНС на северо-востоке страны. Турция пытается также определить перспективы реализации заявлений Трампа о том, что РПК/ОНС — «террористы хуже ИГИЛ», и вывода американских войск из Сирии. Таким образом, до 13 февраля в рамках принятой на государственном уровне «стратегии терпения» Эрдоган воздерживался от критики Трампа, чтобы сохранить текущие приоритеты Турции на Ближнем Востоке, а именно поддержку палестинцев с идеологической точки зрения и борьбу с присутствием РПК/ОНС в Сирии - с политической.