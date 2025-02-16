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Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену
Новость дня
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

США готовятся к вводу европейских войск в Украину

21:36 1514

США обратились к Евросоюзу с рядом вопросов в контексте возможного мирного соглашения между Россией и Украиной. Среди них: какие третьи страны могут согласиться направить войска в Украину, как и на какой срок их разместить; к чему должны быть готовы США и союзники в случае нападения на эти войска; как усилить санкции против России и контроль за их соблюдением; а также какие дополнительные меры, такие как вооружение, техника и обслуживание, ЕС может предпринять для усиления позиции Украины.

Администрация Трампа также выразила желание достичь прекращения огня в Украине до Пасхи (20 апреля), что было включено в план, обсуждавшийся с украинскими властями с января. При этом темпы переговоров, предложенные для достижения мира, Bloomberg назвал «амбициозными и, возможно, нереалистичными». Европейские чиновники, в свою очередь, работают над новым крупным пакетом поддержки Украины на фоне давления Трампа на скорейшее завершение конфликта.

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