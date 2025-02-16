Захарова угрожает президенту Италии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» заявила, что сравнение России с нацистской Германией, сделанное президентом Италии Серджо Маттареллой в год 80-летия победы во Второй мировой войне, «не останется без последствий».

Такое заявление Маттарелла сделал в ходе лекции в одном из учебных заведений, подчеркнув, что, по его мнению, Россию можно приравнивать к Третьему рейху.

Захарова сказала, что слова прозвучали от «лидера страны, которая в свое время поддерживала фашизм и чьи солдаты убивали на территории СССР». «Это говорит нам человек, который не может не знать, какое количество итальянских солдат в годы Второй мировой войны под нацистскими знаменами и лозунгами убивали на нашей территории наших дедов и прадедов», – заявила она.

Ответ России, по словам Захаровой, «вызвал волну русофобии и недовольства в Италии, но также породил поддержку среди обычных граждан».