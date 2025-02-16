Зеленскому уже терять нечего

Что мы имеем по итогам Мюнхена-2025? В условиях, когда президент Зеленский, похоже, решил «пойти в отказ» в отношениях с Трампом, полагая, что совместно с Европой он может надавить на президента США и тем самым усилить свои переговорные позиции, самой Европе предстоит непростой выбор на тему: сколь далеко она готова пойти в том, чтобы перечить напористому Трампу из-за Украины, рискуя нарваться на неприятности в отношениях с Америкой по целому ряду других направлений. К тому же Мюнхенская конференция по безопасности показала ценностный разрыв между США и Европой, открытое обозначение которого еще несколько лет назад было немыслимо. Но в Мюнхен приехали настоящие «трамписты» во главе с вице-президентом США Джеймсом Вэнсом и устроили свое политическое шоу в стиле прямолинейных и простоватых «реднеков». Для начала Вэнс задвинул такую речь с критикой нынешней Европы, которую можно назвать «речь а-ля Путин 2007 года, только вид сбоку». Он в ранее небывало резких выражениях для такого мероприятия раскритиковал «либеральную» Европу за потворство иммиграции, нарушения свободы слова (аналог «культуры запрета»). И, дескать, чтобы «встать с колен», надо вернуться к демократическим устоям, перестать запрещать «неугодные мнения» что справа, что слева – ну и начать решать свои проблемы самой. Ни Китай, ни даже Россия тут не виноваты.

Вэнс язвительно прокомментировал высказывания Илона Маска про Европу (последнее время предприниматель часто критикует европейских лидеров): «Поверьте, если американская демократия смогла пережить десять лет выговоров от Греты Тунберг, вы, ребята, сможете пережить пару месяцев Илона Маска». Вдобавок к этому еще глава Пентагона Пит Хегсет дал понять, что США могут уже вскоре начать полномасштабный вывод своих войск из Европы, которых там насчитывается около 100 тысяч. Для начала – тысяч 20. Это был уже не первый шок для европейцев. Возникло подозрение, что Вашингтон будет наедине с Москвой «разруливать» украинский кризис. Хотя вряд ли это в конечном итоге будет именно так, но ЕС пока в этой игре чувствует себя невостребованным. Спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог лишь подлил масла в огонь европейских нехороших подозрений. Отставной генерал и ветеран Вьетнамской войны Келлог по-генеральски просто сообщил, что он из «школы реализма, и этого не произойдет». Спецпредставитель Трампа сказал, что одной из причин провала предыдущих мирных переговоров между Украиной и Россией было участие слишком большого количества стран, которые не имели возможности реализовать какой-либо реалистичный сценарий. Строго говоря, с этим трудно спорить. Американцы, скорее всего, предпочтут сформировать в основах уже некий более-менее работоспособный план (с их точки зрения), а уже потом неизбежно выслушают замечания и предложения со стороны европейских союзников. Полностью они их игнорировать вряд ли станут. Кстати, сам Трамп пока ни с одним европейским лидером тему украинского урегулирования не обсуждал. Неизвестно, что конкретно говорил Трамп Зеленскому по телефону, однако в Мюнхене украинский президент, видимо, решил отбросить уже лишние реверансы в сторону американского президента, видимо, полагая, что тот его «сливает» и надеяться надо теперь только на Европу. Временами высказывания Зеленского выглядели так и вовсе как минимум «оппозиционно» по отношению к Трампу и его команде. Если не сказать конфронтационно. На фоне многочисленных высказываний представителей новой администрации о том, что Украине не надо надеяться на вступление в НАТО, Зеленский заявил, что никогда не откажется от этой идеи.

Встретившись с вице-президентом США Вэнсом, Зеленский отказался подписать инвестиционный договор с Америкой, по которому должен был дать доступ к природным ресурсам Украины, прежде всего к редкоземельным минералам. Неформально отказ может означать проявление упрямства хотя бы в чем-то в условиях, когда, по мнению Киева, Вашингтон выкручивает ему руки ради уступок Путину. Украинский лидер открыто заявляет о неготовности отказаться от членства в НАТО, идти на сокращение Вооруженных сил Украины и т.д. Суть позиции Зеленского состоит в том, что он не примет никакие условия урегулирования, которые будут оговорены только в формате диалога Вашингтона и Москвы без участия Украины и Европы. Ставка делается на то, что европейская условная «партия ястребов» все еще сохраняет достаточную силу и влияние, чтобы не допустить завершения войны на выгодных для Москвы условиях. Судя по всему, даже сокращение американской военной помощи Зеленского в этой ситуации уже не пугает. В конечном итоге терять ему уже практически нечего, а ранее выделенных средств, в том числе со стороны США, Украине хватит как минимум до середины года. Наконец, отвечая на становящиеся все более настойчивыми призывы Вашингтона провести в Украине выборы (в чем, в свою очередь, видится перекличка с тезисами Москвы о нелегитимности Зеленского, поскольку срок его президентских полномочий истек в мае прошлого года), Зеленский заявил, что народ не хочет никаких выборов, а тем украинцам, которые хотят выборов, он посоветовал сменить гражданство. Он, со своей стороны, готов проводить выборы только после заключения мира. Что напрямую противоречит уже не раз заявленной позиции Москвы о том, что с Зеленским она никакого мира подписывать не будет.