Зеленский в Эмиратах
16 февраля 2025, 23:26 1517
Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Объединенные Арабские Эмираты.
По словам Зеленского, цель визита – обсудить освобождение украинских пленных (ОАЭ часто выступают посредником в этом вопросе).
Ранее сообщалось о подготовке визита Зеленского в Саудовскую Аравию, где пройдут переговоры США и России по Украине. При этом Офис президента заявлял, что участия в этих переговорах не примет.
February 16, 2025
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