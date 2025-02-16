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Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

Зеленский в Эмиратах

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16 февраля 2025, 23:26 1517

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Объединенные Арабские Эмираты.

По словам Зеленского, цель визита – обсудить освобождение украинских пленных (ОАЭ часто выступают посредником в этом вопросе).

Ранее сообщалось о подготовке визита Зеленского в Саудовскую Аравию, где пройдут переговоры США и России по Украине. При этом Офис президента заявлял, что участия в этих переговорах не примет.

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