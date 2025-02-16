Трамп и Путин встретятся до конца февраля

Ранее о встрече Путина и Трампа в этом месяце сообщал Bloomberg. По данным агентства, на будущей неделе в Саудовской Аравии встретятся высокопоставленные представители двух стран для подготовки саммита с участием Владимира Путина и Дональда Трампа, главной темой которого была бы война в Украине.

До этого сам Трамп анонсировал переговоры в Саудовской Аравии с участием высокопоставленных деятелей США и России. При этом он говорил и об участии в них представителей Украины. Как пишет Bloomberg, их участие возможно, однако Киев, по сообщению агентства, пока не в курсе деталей подготовки к встрече. «Большая часть» европейских стран, как сказано в публикации, также не поставлены в известность о деталях.

Представители Белого дома и Кремля не комментировали публикацию Bloomberg. Член Палаты представителей США Майкл Маккол, слова которого приводит агентство Reuters, однако, подтвердил, что американская делегация на следующей неделе посетит Саудовскую Аравию как для переговоров с участием российских и украинских официальных лиц, так и для подготовки встречи Путина и Трампа.