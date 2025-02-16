Самолет экстренно сел из-за драки украинцев с казахстанцами
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На рейсе авиакомпании Pegasus Airlines из Анталии в Астану произошла драка между украинской парой и двумя пророссийски настроенными казахскими женщинами из-за политики.
Самолет совершил экстренную посадку в Эрзуруме, и четыре пассажира были переданы полиции после госпитализации.
Виновники инцидента столкнулись со штрафом в размере 120.000 долларов из-за незапланированной посадки и дозаправки самолета.
February 16, 2025
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