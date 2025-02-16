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Израиль не дает «Хезболле» заскучать

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00:49 227

Израильские ВВС нанесли удары по ряду военных объектов «Хезболлы» в Ливане с ракетными установками и оружием, заявила пресс-служба ЦАХАЛ.

Отмечается, что террористическая деятельность на этих объектах является нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.

Вчера сообщалось, что израильские ВВС нанесли точечный удар по командиру воздушного подразделения движения «Хезболла» на юге Ливана за запуск беспилотников по израильской территории. «Террорист, занимавший ключевую позицию, подвергся атаке после того, как в течение последних нескольких недель неоднократно нарушал соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном и руководил запусками беспилотных летательных аппаратов в сторону территории Израиля», - заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.

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