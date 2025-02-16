Причина сердечно-сосудистых заболеваний в Азербайджане: плохая экология
Всемирная федерация сердца (World Heart Federation) опубликовала шокирующий отчет за 2024 год, целиком посвященный воздействию загрязненного воздуха на сердечно-сосудистую систему человека, а также рост инсультов и ишемических болезней сердца.
Отметим, что Всемирная федерация сердца (ВФС) является ведущим международным объединением глобальной защиты людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Работа федерации направлена на снижение глобального бремени болезней сердца и инсультов, уносящих ежегодно свыше двадцати миллионов человеческих жизней.
В соответствии с исследованиями, проведенными экспертами ВФС, совокупность загрязнений окружающей среды и бытового воздуха приводит к большему количеству смертей, чем все войны, малярия, туберкулез, ВИЧ и другие инфекционные заболевания вместе взятые.
С воздействием содержащихся в воздухе вредных веществ связано обострение основных сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). В 2019 году почти 70 процентов из 4,2 миллиона смертей, связанных с загрязнением воздуха, были вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями. В частности, в течение одного года от ишемических болезней умерли 1,9 миллиона человек, а от инсультов - 900 тысяч.
В докладе Всемирной федерации сердца утверждается, что повсеместность воздействия загрязнения воздуха и его влияние на сердечно-сосудистую систему представляет собой «ошеломляющую проблему для мирового здравоохранения».
Так, глобальный уровень загрязнения остается тревожно высоким - 31,7 микрограмма на кубический метр, тогда как уровень качества воздуха, рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) составляет только 5 микрограмм.
ВФС призывает все страны мира принять новые глобальные рекомендации ВОЗ по качеству воздуха, рекомендуя им срочно улучшить мониторинг и моделирование загрязнения воздуха там, где имеются пробелы.
«Правительства должны обеспечить увеличение финансирования многопрофильных исследований загрязнения воздуха и технологических инноваций для улучшения качества воздуха и разработки стратегий по внедрению мер по снижению загрязнения воздуха», - говорится, в частности, в рапорте ВФЗ.
Его авторы предоставляют политикам и общественности во всем мире консолидированный анализ взаимосвязи между загрязнением воздуха и сердечно-сосудистыми заболеваниями, чтобы они могли определить направление конкретных действий, которые позволят смягчить вред, наносимый загрязнением воздуха не только сердечно-сосудистым заболеваниям, но и общему здоровью людей.
ВФС призывает кардиологов, специалистов по сердечно-сосудистым заболеваниям, все медицинское сообщество и Фонды здравоохранения выступать за необходимость признания загрязнения воздуха основным фактором риска для здоровья сердечно-сосудистой системы, взаимодействовать с заинтересованными сторонами и помогать распределять ресурсы и политическую волю для решения этой жизненно важной проблемы.
Судя по всему, ВОЗ, ООН и другие международные организации по аналогии с борьбой с курением начинают тотальную борьбу с загрязнением воздуха.
О том, какие выводы следует сделать из доклада ВФС, haqqin.az побеседовал с директором НИИ кардиологии Азербайджанской Республики, профессором Гюльназ Дадашевой.
- Судя по отчету, у человечества есть возможность предотвращать ежегодно почти 5 миллионов смертей от сердечно-сосудистых заболеваний…
- ВФС действительно провел глубокое исследование воздействия загрязненного воздуха на сердечно-сосудистую систему человека. В перечень патологий, которые вызывают вредные вещества в воздухе, входят ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярные заболевания, инсульты, сердечная недостаточность, аритмия и остановка сердца, венозная тромбоэмболия, а также такие заболевания периферических артерий, как легочная гипертензия, кардиомиопатия, врожденный порок сердца, легочная гипертензия.
Специалисты по главе с Эдвардом Фоксом продемонстрировали на основе точного анализа алгоритм влияния вредных веществ в воздухе на рост сердечно-сосудистых заболеваний и смертности. Буквально по каждому пункту продемонстрировано, как именно вредные вещества, попадая с воздухом в легкие, вызывают кардиоваскулярное заболевание. В алгоритме детально показаны механизм патологических процессов в сосудах, их кальцинация, какие именно частицы в воздухе вызывают патологические процессы и пр. Помимо этого, обозначены и перечислены причины роста смертности от инсультов, ишемических болезней сердца, число которых увеличивается с каждым годом во всем мире, в том числе и в Азербайджане.
- Какие именно вещества является главными источниками загрязнения воздуха? И с кого в первую очередь требовать прекратить процесс загрязнения атмосферы?
- Основные источники загрязнения воздуха – это заводы, строительные площадки, переработка ископаемого топлива, выхлопные газы автомобилей. Ну а внутри помещений – табачный дым, газовые плиты и прочее. Воздействию двуокиси серы, оксида азота, диоксида углерода, тропосферного озона, свинца, взвешенной пыли и прочего в разной степени подвержены практически все люди, живущие в городах и небольших поселках.
Особенно ощутимый вред наносят растворенные в воздухе свинец и твердые частицы. Они чрезвычайно малы и вызывают серьезные проблемы со здоровьем. Эти микрочастицы могут состоять из сотен различных химических веществ, источником которых являются заводские трубы, строительные площадки и т.д.
- Как действует механизм заражения этими микрочастицами?
- Вначале они поражают дыхательную систему, которая непосредственно связана с сердечно-сосудистой.
- Что конкретно делается в Азербайджане для исправления этой ситуации?
- К сожалению, несмотря на стремительное развитие здравоохранения, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире по-прежнему занимает первое место. Как правило, среди факторов риска мы неизменно называем традиционные причины, однако рапорт ВФС вносит существенные коррективы, выводя загрязнение воздуха в один из основных факторов сердечно-сосудистых заболеваний.
На ученом совете нашего НИИ кардиологии мы обсуждали эту проблему, решение которой требует комплексных мер. Они включают в себя внедрение экологически безопасных технологий, массовый переход на электромобили, установку фильтров на предприятиях, где используются процессы сжигания и выбросов в атмосферу.
- Если взять конкретно по Азербайджану, то насколько велико влияние загрязнения воздуха на работу сердца и сосудов наших граждан?
- Мы проводим исследования влияния метеофакторов на сердечно-сосудистую систему, а среди них фактор загрязнения воздуха фигурирует далеко не всегда. Но после публикации исследований ВФС наши научные подразделения, помимо метеофакторов, будут изучать также фактор влияния загрязнение воздуха. В частности, будут проведены исследование состояния сердечно-сосудистой системы работников предприятий, на которых работают двести и более человек. То есть будут проведены базовые исследования, которые составят основу регистров и заключений. Думаю, за рапортом ВФЗ последуют новые протоколы Всемирной организации здравоохранения по профилактики патологий сердечно-сосудистой системы, связанных с загрязнением воздуха. В целом же каждый гражданин нашей страны должен взять за правило держать свою сердечно-сосудистую систему под контролем и регулярно проходить профилактические осмотры.
- В отчете говорится, что какая-то часть врожденных пороков сердца также вызвана вредными веществами, содержащимися в воздухе…
- В ученом сообществе есть версия о связи между проблемами экологии и врожденными пороками сердца. Точными данными и исследованиями о том, что имеют место нарушения на генном уровне, мы не располагаем. Однако косвенные свидетельства налицо. К примеру, у плода беременной женщины, которая дышит загрязненном воздухом, могут появиться проблемы на эмбриональном уровне. А появление гипоксии у плода, прежде всего, негативно влияет на сердечно-сосудистую систему...