Причина сердечно-сосудистых заболеваний в Азербайджане: плохая экология

Всемирная федерация сердца (World Heart Federation) опубликовала шокирующий отчет за 2024 год, целиком посвященный воздействию загрязненного воздуха на сердечно-сосудистую систему человека, а также рост инсультов и ишемических болезней сердца. Отметим, что Всемирная федерация сердца (ВФС) является ведущим международным объединением глобальной защиты людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Работа федерации направлена на снижение глобального бремени болезней сердца и инсультов, уносящих ежегодно свыше двадцати миллионов человеческих жизней. В соответствии с исследованиями, проведенными экспертами ВФС, совокупность загрязнений окружающей среды и бытового воздуха приводит к большему количеству смертей, чем все войны, малярия, туберкулез, ВИЧ и другие инфекционные заболевания вместе взятые.

С воздействием содержащихся в воздухе вредных веществ связано обострение основных сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). В 2019 году почти 70 процентов из 4,2 миллиона смертей, связанных с загрязнением воздуха, были вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями. В частности, в течение одного года от ишемических болезней умерли 1,9 миллиона человек, а от инсультов - 900 тысяч. В докладе Всемирной федерации сердца утверждается, что повсеместность воздействия загрязнения воздуха и его влияние на сердечно-сосудистую систему представляет собой «ошеломляющую проблему для мирового здравоохранения». Так, глобальный уровень загрязнения остается тревожно высоким - 31,7 микрограмма на кубический метр, тогда как уровень качества воздуха, рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) составляет только 5 микрограмм. ВФС призывает все страны мира принять новые глобальные рекомендации ВОЗ по качеству воздуха, рекомендуя им срочно улучшить мониторинг и моделирование загрязнения воздуха там, где имеются пробелы.

«Правительства должны обеспечить увеличение финансирования многопрофильных исследований загрязнения воздуха и технологических инноваций для улучшения качества воздуха и разработки стратегий по внедрению мер по снижению загрязнения воздуха», - говорится, в частности, в рапорте ВФЗ. Его авторы предоставляют политикам и общественности во всем мире консолидированный анализ взаимосвязи между загрязнением воздуха и сердечно-сосудистыми заболеваниями, чтобы они могли определить направление конкретных действий, которые позволят смягчить вред, наносимый загрязнением воздуха не только сердечно-сосудистым заболеваниям, но и общему здоровью людей. ВФС призывает кардиологов, специалистов по сердечно-сосудистым заболеваниям, все медицинское сообщество и Фонды здравоохранения выступать за необходимость признания загрязнения воздуха основным фактором риска для здоровья сердечно-сосудистой системы, взаимодействовать с заинтересованными сторонами и помогать распределять ресурсы и политическую волю для решения этой жизненно важной проблемы. Судя по всему, ВОЗ, ООН и другие международные организации по аналогии с борьбой с курением начинают тотальную борьбу с загрязнением воздуха. О том, какие выводы следует сделать из доклада ВФС, haqqin.az побеседовал с директором НИИ кардиологии Азербайджанской Республики, профессором Гюльназ Дадашевой.