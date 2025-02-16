USD 1.7000
EUR 1.7774
RUB 1.8994
Подписаться на уведомления
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену
Новость дня
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

Если Россия обманет, Украина вступит в НАТО

01:20 1265

Европейские лидеры на встрече в Париже обсудят вступление Украины в НАТО в случае нарушения Россией перемирия, пишет The Guardian.

На встрече в Париже лидеров Франции, ФРГ, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также ЕС и генсека НАТО 17 февраля обсудят, в частности, вариант автоматического приобретения Украиной членства в НАТО, если Россия нарушит режим прекращения огня после достижения мирного соглашения.

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренный саммит европейских лидеров в Париже, чтобы обсудить действия американского президента Дональда Трампа. В частности, они потребуют от США прекратить блокировку Европы и Украины от процесса мирных переговоров с РФ, подчеркнуло СМИ.

По данным издания, на встрече в Париже обсудят оборонные возможности, которые Европа могла бы предоставить Украине для обеспечения надежных гарантий безопасности.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил о том, что при повторном нападении России на Украину вторая будет автоматически принята в НАТО.

«Во Второй мировой войне Финляндия сохранила суверенитет, но потеряла (на некоторое время) суверенитет по выбору внешнеполитических союзов, в которые мы могли вступить, и потеряла 10% территории. Есть две красные линии, по которым не может быть никакой дискуссии – это членство Украины в ЕС и НАТО. Украинцы уже ведут переговоры, и они будут европейцами, а не россиянами. И на каком-то этапе Украина будет в НАТО», - сказал Стубб.

Россия и Азербайджан: прагматизм на фоне кризиса
Россия и Азербайджан: прагматизм на фоне кризиса наша корреспонденция
02:06 1022
Российская экономика: почему деревья машут ветками?
Российская экономика: почему деревья машут ветками? Наша аналитика
16 февраля 2025, 18:55 4542
Зеленскому уже терять нечего
Зеленскому уже терять нечего наше послесловие
16 февраля 2025, 23:05 4289
Джемилев отверг предложение Путина: «С террористами дел не имею!»
Джемилев отверг предложение Путина: «С террористами дел не имею!» беседы Эйнуллы Фатуллаева
16 февраля 2025, 00:35 11642
Французы резко отреагировали на предложение Трампа по России
Французы резко отреагировали на предложение Трампа по России
01:51 1116
Трамп: Зеленский будет на переговорах США и России
Трамп: Зеленский будет на переговорах США и России
01:24 1187
Если Россия обманет, Украина вступит в НАТО
Если Россия обманет, Украина вступит в НАТО
01:20 1266
Причина сердечно-сосудистых заболеваний в Азербайджане: плохая экология
Причина сердечно-сосудистых заболеваний в Азербайджане: плохая экология директор НИИ кардиологии комментирует для haqqin.az
01:07 776
Израиль не дает «Хезболле» заскучать
Израиль не дает «Хезболле» заскучать ВИДЕО
00:49 675
Трамп и Путин встретятся до конца февраля
Трамп и Путин встретятся до конца февраля
00:16 1232
Советник Трампа заявил, что Украине не победить на поле боя
Советник Трампа заявил, что Украине не победить на поле боя
16 февраля 2025, 23:53 1783

ЭТО ВАЖНО

Россия и Азербайджан: прагматизм на фоне кризиса
Россия и Азербайджан: прагматизм на фоне кризиса наша корреспонденция
02:06 1022
Российская экономика: почему деревья машут ветками?
Российская экономика: почему деревья машут ветками? Наша аналитика
16 февраля 2025, 18:55 4542
Зеленскому уже терять нечего
Зеленскому уже терять нечего наше послесловие
16 февраля 2025, 23:05 4289
Джемилев отверг предложение Путина: «С террористами дел не имею!»
Джемилев отверг предложение Путина: «С террористами дел не имею!» беседы Эйнуллы Фатуллаева
16 февраля 2025, 00:35 11642
Французы резко отреагировали на предложение Трампа по России
Французы резко отреагировали на предложение Трампа по России
01:51 1116
Трамп: Зеленский будет на переговорах США и России
Трамп: Зеленский будет на переговорах США и России
01:24 1187
Если Россия обманет, Украина вступит в НАТО
Если Россия обманет, Украина вступит в НАТО
01:20 1266
Причина сердечно-сосудистых заболеваний в Азербайджане: плохая экология
Причина сердечно-сосудистых заболеваний в Азербайджане: плохая экология директор НИИ кардиологии комментирует для haqqin.az
01:07 776
Израиль не дает «Хезболле» заскучать
Израиль не дает «Хезболле» заскучать ВИДЕО
00:49 675
Трамп и Путин встретятся до конца февраля
Трамп и Путин встретятся до конца февраля
00:16 1232
Советник Трампа заявил, что Украине не победить на поле боя
Советник Трампа заявил, что Украине не победить на поле боя
16 февраля 2025, 23:53 1783
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться