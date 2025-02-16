Если Россия обманет, Украина вступит в НАТО

Европейские лидеры на встрече в Париже обсудят вступление Украины в НАТО в случае нарушения Россией перемирия, пишет The Guardian.

На встрече в Париже лидеров Франции, ФРГ, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также ЕС и генсека НАТО 17 февраля обсудят, в частности, вариант автоматического приобретения Украиной членства в НАТО, если Россия нарушит режим прекращения огня после достижения мирного соглашения.

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренный саммит европейских лидеров в Париже, чтобы обсудить действия американского президента Дональда Трампа. В частности, они потребуют от США прекратить блокировку Европы и Украины от процесса мирных переговоров с РФ, подчеркнуло СМИ.

По данным издания, на встрече в Париже обсудят оборонные возможности, которые Европа могла бы предоставить Украине для обеспечения надежных гарантий безопасности.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил о том, что при повторном нападении России на Украину вторая будет автоматически принята в НАТО.

«Во Второй мировой войне Финляндия сохранила суверенитет, но потеряла (на некоторое время) суверенитет по выбору внешнеполитических союзов, в которые мы могли вступить, и потеряла 10% территории. Есть две красные линии, по которым не может быть никакой дискуссии – это членство Украины в ЕС и НАТО. Украинцы уже ведут переговоры, и они будут европейцами, а не россиянами. И на каком-то этапе Украина будет в НАТО», - сказал Стубб.