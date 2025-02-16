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Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

Трамп: Зеленский будет на переговорах США и России

01:24 1187

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в мирных переговорах между США и Россией, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Трамп также заявил, что Путин хочет «быстро закончить войну» и его встреча с российским президентом может состояться очень скоро.

Президент США также выразил несогласие с заявлениями про угрозу НАТО со стороны России. «Нет, я не согласен, даже самую малость», — заявил он.

Ранее Newsweek писал, что Трамп и Путин встретятся до конца февраля в Саудовской Аравии.

Ранее о встрече Путина и Трампа в этом месяце сообщал Bloomberg. По данным агентства, на будущей неделе в Саудовской Аравии встретятся высокопоставленные представители двух стран для подготовки саммита с участием Владимира Путина и Дональда Трампа, главной темой которого была бы война в Украине.

До этого сам Трамп анонсировал переговоры в Саудовской Аравии с участием высокопоставленных деятелей США и России. При этом он говорил и об участии в них представителей Украины. Как пишет Bloomberg, их участие возможно, однако Киев, по сообщению агентства, пока не в курсе деталей подготовки к встрече. «Большая часть» европейских стран, как сказано в публикации, также не поставлены в известность о деталях.

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