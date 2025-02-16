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Французы резко отреагировали на предложение Трампа по России

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Возвращение Российской Федерации в международный клуб правительств семи высокоразвитых стран мира G7 пока кажется немыслимым. Об этом заявил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, комментируя заявления президента США Дональда Трампа по этому поводу.

«Что такое G7? Это группа наиболее развитых демократий. Мало того, что Россия ведет себя все меньше и меньше как демократия, она еще и нападает на других членов G7, начиная с Франции, несдержанным и бесстыдным образом», - сказал Барро.

14 февраля Трамп выразил желание вернуть Россию в «Группу семи» (G7), назвав ее исключение в 2014 году «ошибочным решением».

«Я бы очень хотел вернуть их назад. Думаю, это была ошибка. Дело не в том, нравится Россия или нет. Это была G8», — заявил Трамп в Белом доме во время анонса новых торговых тарифов.

Он отметил, что Россия остается «важной темой на международной арене». «Все говорят о России, и они должны вернуться за стол. Думаю, (президент РФ Владимир) Путин этого хочет», — добавил Трамп.

Москва была исключена из клуба ведущих экономик после аннексии Крыма, однако Трамп неоднократно намекал на возможность ее возвращения.

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