Рахман Мустафаев, посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации, встретился в Москве с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Тесное экономическое взаимодействие Баку и Астрахани, двух "каспийских столиц", сыграло роль своеобразного политического стабилизатора в кризисе российско-азербайджанских отношений, вызванных последствиями катастрофы рейса AZAL в Актау. Зри в корень, Прутков Учитывая негативный контекст и скандальный информационный фон, сложившихся после ракетного удара над Грозным по пассажирскому самолёту AZAL, есть все основания считать знаковым визит губернатора Астраханской области в посольство Азербайджана. Встреча в Москве доказывает что российско-азербайджанские отношения - это сложная, многоплановая система, способная выдерживать острые конфликтные стадии, при этом не разрушая стратегическую линию наращивания проектов взаимодействия. Объективные последствия катастрофы, вопросы расследования, а также субъективная реакции отдельных лиц и медиа - все это хоть и влияет на атмосферу, но, тем не менее, остаётся отдельным кейсом, лежащим в стороне от стратегии двухсторонних отношений.

Таким образом, отношения двух «каспийских столиц» становятся индикатором стабильности российско-азербайджанских межгосударственных связей. Для губернатора Бабушкина отношения с Баку и руководством Азербайджана играют особую роль. Не секрет, что Азербайджан - один из наиболее значимых инфраструктурных инвесторов в Астраханской области, реализующий здесь проект автомобильно-железнодорожного хаба, который обработал в 2024 году более 20 тысяч тонн грузов. И если в плоскости морской торговли порты области "заточены", прежде всего, на линиях, связующих Астрахань с портами Ирана и туркменским Туркменбаши, то азербайджанский вектор региональной внешней политики Астрахани направлен на развитие экономических связей вдоль сухопутных транспортных узлов Азербайджана. Напомню, что предыдущий визит астраханской делегации в Баку состоялся в декабре 2024 года. Тогда, помимо встречи Игоря Бабушкина с президентом Ильхамом Алиевым, астраханцы выехали в Восточно-Зангезурский экономический район. Именно здесь, в селе Махрузлу Губадлинского района, они строят детский сад в дар местному сообществу. Судя по всему, это первый социальный проект подобного рода, реализованный представителями регионов России на деоккупированных территориях Азербайджана. Астрахань и Баку имеют ряд взаимосочетаемых проектов и являются лидерами среди группы постсоветских государств Каспийского моря в транспортном и судостроительном развитии.

Алиев подписал На повестке стоит активизация работ по развитию Международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг». Буквально сутки спустя после встречи Мустафаева и Бабушкина, президент Ильхам Алиев утвердил подписанное с Россией межправительственное соглашение по развитию транзитных грузоперевозок в рамках МТК "Север-Юг". Напомним, что это соглашение было подписано в Москве 21 декабря 2024 года. По его условиям, Россия и Азербайджан при транзитных перевозках будут обеспечивать свободное перемещение грузов по своим территориям с учетом требований документа и законодательства двух стран. Договор устанавливает гарантированный объем грузов. В частности, после модернизации соответствующей железнодорожной инфраструктуры ежегодно через территорию Азербайджана должно провозиться не менее 5 миллионов тонн грузов, начиная с 1 января 2028 года, и не менее 15 миллиона тонн - после принятия сторонами соответствующего решения.

В конце января глава ADY Ровшан Рустамов провел встречу с главой госкомпании «Иранские железные дороги» Джаббаром Али Закери Сардруди, после чего представители сторон подписали в рамках очередного заседания азербайджано-иранской межправительственной комиссии "Стратегический план сотрудничества по реализации соглашения о строительстве и эксплуатации терминала Астара". Напомню, что в развитии западного сегмента МТК «Север-Юг» транспортный узел Астары является ключевым. В то же время, Астраханская область вместе с несколькими субъектами Российской Федерации выполняет функции «распределительного шлюза» МТК «Север-Юг» для всего пространства российской экономики. Таким образом, основная подготовительная работа для подписания трёхстороннего соглашения по развитию МТК «Север-Юг» и строительству участка Решт-Астара в принципе проведена.