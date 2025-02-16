Украина наносит удары по российским городам, а Россия по Киеву

Российские СМИ сообщают об атаках украинских БПЛА на энергетическую инфраструктуру в российских городах. В частности, сообщается об ударе по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае. После нанесения удара произошло возгорание НПЗ. В данное время все еще продолжается пожар.

А тем временем, как сообщает корреспондент haqqin.az из Киева, иранские «шахеды» появились в центральных районах украинской столицы. По информации украинских СМИ, один из российских беспилотников пролетел в 100 метрах от здания посольства США в Украине. О разрушениях и жертвах не сообщается.