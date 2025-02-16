Кому в Азербайджане лечиться хорошо?

Когда речь заходит о медицинской помощи, многие из нас в первую очередь думают о доступности услуг или об их стоимости. Но задумывались ли мы когда-нибудь над тем, что за этими аспектами стоит куда более важный вопрос — качество медицинской помощи? Параметр качества не только определяет, насколько эффективным было лечение пациента. Смотрите на этот аспект глубже - он напрямую влияет на жизнь и здоровье человека, на его доверие к системе и даже на экономическое благополучие государства, гражданином которой он является. Так что же стоит за понятием «качество в здравоохранении»? Почему это важно для всех нас и каким образом Азербайджан может сделать качественную медицинскую помощь доступной для каждого?

Качество в здравоохранении: что это значит? Для одного пациента качество медицины — это ощущение безопасности и уверенность в том, что он непременно получит правильное лечение. Для другого — отсутствие очередей и удобный доступ к врачу. Ну, а для самого врача — это возможность работать в условиях, где он уверен, что каждый его пациент получит лучшее из того, что только может предложить система. Качество в здравоохранении — это многогранное понятие, и чтобы его достичь, важно учитывать три ключевых элемента - структуру, процесс и результат. Структура В больнице, в которой нет необходимого оборудования, в поликлинике, где врачи перегружены и не могут уделить пациентам достаточно времени, обеспечить качество, как бы ни старались специалисты, просто невозможно. Ибо структура — это и материальные ресурсы, и кадровая подготовка, и организационная культура. В современных клиниках прилагаются огромные усилия для создания комфортных и безопасных условий как для пациентов, так и для врачей. Без этого каждый последующий этап процесса не будет эффективным. Наличие надёжной структуры вселяет уверенность в пациентов и членов их семей. В том, что их ребёнок получит доступ к высококвалифицированному детскому хирургу, а пожилой отец — к современному оборудованию для кардиологии. Структура создаёт основу для доверия, обеспечивая необходимый фундамент качественному медицинскому обслуживания. И с этим в Азербайджане практически нет проблем - многие государственные больницы уже имеют солидное материально-техническое оснащение не только в Баку и крупных городах, но и во многих регионах республики, где в последние годы были построены десятки современных больниц с новейшим оборудованием.

Одновременно в частном секторе развернулась своеобразная «больничная гонка вооружений» - жесткая конкуренция по уровню инвестиций в дорогостоящее оборудование. Следует признать, что по наличию медицинских технологий современные азербайджанские клиники добились весьма солидного международного уровня. Что же касается кадровой базы, то ситуация тут более сложная, хотя мы можем гордиться тем, что в Баку и крупных городах у нас работают немало хороших специалистов по различным отраслям медицины. Что же касается нехватки медицинских работников и специалистов в первичном звене здравоохранения, то с этой проблемой мы сталкиваемся, в основном, в регионах страны. И, похоже, что из-за несоответствия между нуждой в квалифицированных кадрах и продолжающимся оттоком заграницу молодых медработников, эта ситуация будет усугубляться и в последующие годы. Механизм работы системы Следующим важным элементом является процесс — то есть, как на каждом этапе организовано лечение. Ведь это же здорово, когда пришедший в клинику пациент вместо простаивания в очередях и выполнения бесконечных бумажных процедур, получает квалифицированную помощь в течение короткого времени, не так ли? Сегодня во многих странах пациенты могут записаться на прием к врачу через онлайн-платформу и в тот же день получить помощь — от первичного осмотра до выписанного рецепта. Этот же метод, правда, пока в пилотном режиме используется и в государственных больницах Баку, на практике доказывая, что оптимизированные процессы улучшают опыт пациента и делают систему более эффективной. Впрочем, процессы — это не только про удобства, но и про безопасность. Например, введение контрольных списков перед операциями, как это делается в больницах по всему миру, минимизирует риск ошибок. Простой контрольный лист с вопросами о правильности диагноза, лекарствах и необходимых процедурах значительно снижает вероятность медицинских просчетов. Для пациента это означает безопасность, для врача — уверенность, что он делает всё правильно, а для системы — репутация надёжности.

К сожалению, с этим компонентом качества дела в нашей стране обстоят намного сложнее. Зачастую после солидных инвестиций в инфраструктуру медучреждений люди, занимающиеся управлением больниц, не желают, а порой просто не понимают необходимости вкладываться в организацию правильных процессов, что привело бы к упорядочению внутрибольничных медицинских и вспомогательных процедур, уменьшению вариабельности в лечении, к упрочению стандартов… В основном, это происходит, потому что люди, принимающие эти решения, весьма далеки от современных принципов управления здравоохранением. Например, в частном секторе кумовство, которое является нашей общенациональной бедой, приводит к тому, что владельцы клиник из страха оказаться обманутыми «чужаками», назначают на руководящие должности в клиниках далёких от медицины родственников и знакомых. Я знаю случай, когда сельский учитель географии был назначен в большой частной клинике в Баку… финансовым директором. В государственном секторе дела обстоят получше, но и здесь директорами и главными врачами становятся порой просто хорошие и авторитетные врачи без необходимого специального образования в области управления здравоохранением. В результате мы теряем порой хорошего врача, не приобретая взамен компетентного руководителя. Или, что ещё хуже, на руководящие должности в медицинских учреждениях назначают людей, далёких от медицины и понимания реальных нужд пациентов и современных методов эффективного управления. Результаты: итог качества И, наконец, самое главное для всех — это результаты. В конце концов, каждый пациент хочет выздороветь, а каждая семья — знать, что близкому человеку оказана эффективная помощь. Результаты — это показатели, говорящие о том, насколько эффективна система в целом. Об этом говорят уровень выздоровления, частота повторных госпитализаций, качество жизни после лечения… Успех медицинской системы должен измеряться не только количеством проведённых процедур, но и тем, как долго пациенты остаются здоровыми после полученного лечения. Такой подход позволяет сосредоточиться не на количестве оказанных услуг, а на конечной цели — долгосрочном здоровье человека.

Результаты для системы здравоохранения — это показатель её эффективности. А для врачей - возможность убедиться в том, что их труд приносит реальную пользу. Когда результаты хороши, пациенты доверяют врачам, врачи гордятся своей работой, а система получает репутацию надёжной и эффективной. Как мотивировать врачей работать на качество Важно не только измерять результаты, но и формировать такую систему, чтобы все ее участники были заинтересованы в достижении лучших показателей качества. А потому необходимо согласовать стимулы с качественными показателями. Сегодня многие системы здравоохранения по-прежнему оценивают работу врачей по количеству проведённых процедур, визитов и назначений. Но если мы хотим видеть в Азербайджане систему, ориентированную на результат, то нам необходимо сформулировать и ввести принцип материального вознаграждения за качество, а не за объём оказанных услуг. В большинстве наших клиник и больниц, к великому сожалению, акцент по-прежнему делается на количество услуг, а не на их результативность. Недавно при Министерстве здравоохранения был создан Центр аккредитации и качества, который должен взять на себя координацию и контроль за всеми усилиями, направленными на улучшение в стране качества медицинских услуг. И я очень надеюсь, что, когда этот Центр заработает в полную силу, он сможет не просто регулировать стандарты, но и внедрять их на практике во все уголки национальной системы здравоохранения. Самое важное — это выстроить правильные механизмы мотивации. Как сделать так, чтобы каждая, даже небольшая клиника, каждый врач и медсестра были заинтересованы в качестве медицинской помощи? Для этого, прежде всего, необходимо скоординировать систему стимулирования с показателями качества. Это должно быть не просто дополнительной обязанностью, а основным критерием успеха. Здесь очень важна координация усилий между всеми заинтересованными сторонами - Министерством здравоохранения, Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию TƏBİB и частным сектором. Штат медицинского персонала даже в самых маленьких больницах и клиниках должен понимать: если они изменят парадигму и начнут работать на качество, это не только приведёт к лучшим клиническим результатам, но и в долгосрочной перспективе сэкономит им немалые средства.

Примером могут послужить многочисленные международные исследования, доказавшие, что клиники, ориентированные на качество, уменьшают количество повторных госпитализаций и осложнений, что в итоге приводит к снижению затрат на лечение. Например, в больницах США, внедривших стандарты качества, количество повторных госпитализаций сократилось на 20 процентов. В результате, за счёт предотвращённых осложнений и более эффективного управления пациентами были сэкономлены миллионы долларов. Качество в здравоохранении: синтез разных точек зрения Качество медицинской помощи — это не просто высококвалифицированное лечение, а многогранное понятие, включающее разные, но неизменно взаимосвязанные перспективы. Пациенты, их родственники, медицинские работники, больницы и в целом вся система здравоохранения смотрят на качество по-разному, и понимание этих точек зрения — ключ к построению по-настоящему эффективной системы. Пациенты и родственники: ожидания и опыт Для пациентов качество означает безопасность, внимательное отношение, минимизацию боли и эффективное лечение. В свою очередь, родственники пациентов ждут от медперсонала прозрачности и заботы, особенно в кризисных ситуациях. Именно здесь на помощь приходят такие управленческие концепции, как PROM (Patient-Reported Outcome Measures) и PREM (Patient-Reported Experience Measures). PROM фокусируется на результатах лечения с точки зрения пациента. Например, улучшилось ли качество его жизни, уменьшились ли симптомы болезни? А PREM оценивает опыт пациента — от времени ожидания до общения с врачами. К примеру, в Великобритании система Национальной службы здравоохранения (NHS) для анализа удовлетворенности пациентов активно использует PREM. Такие данные становятся важным инструментом для улучшения качества медуслуг. Больницы: качество, как результат командной работы Сам по себе критерий качества для больниц — это не столько красивая вывеска или ультрасовременное оборудование, сколько конкретные результаты - насколько быстро пациенты выздоравливают, как часто они возвращаются для повторных госпитализаций, сколько времени проводят в очередях на обследования или операции, каковы их ощущения после выхода из больницы?.. Если пациент, который ложится на операцию с надеждой на быстрое восстановление, оказывается из-за осложнений на больничной койке, это не только травмирует его, но и ставит под сомнение компетентность больницы. В то же время, больница, в которой продуманы все процессы - от предоперационной подготовки до реабилитации - минимизирует риски, а пациент уходит домой не только здоровым, но и с осознанием того, что о нём позаботились.