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Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

Под давлением Египта: ХАМАС передаст контроль над Газой

08:24 2368

Движение ХАМАС заявило, что готово передать сектор Газа Палестинской национальной администрации (ПНА), сообщил телеканал Sky News Arabiа со ссылкой на источники.

О своем решении, принятом под давлением Египта в ходе переговоров в Каире, ХАМАС объявил в письме руководству Организации освобождения Палестины, отмечает телеканал.

При этом в ХАМАС выдвинули требования: любой из их государственных служащих должен быть включен в состав новой администрации, и им будет гарантирована выплата пенсий.

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