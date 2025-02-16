Американцы отдельно поговорят с Россией и Украиной, а затем совместно
Соединенные Штаты намерены сначала провести двусторонние переговоры: с Россией и Украиной по очереди, а после этого – совместные, передает NBC News со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что двое американских чиновников подтвердили, что Украина не была приглашена на переговоры в Саудовской Аравии, но заявили, что Соединенные Штаты намерены провести двустороннюю встречу с Россией, затем двустороннюю встречу с Украиной. И после этого провести совместные переговоры.
«Все это говорит о том, что мы работаем с обеими (Россией и Украиной) с одинаковым весом. Мы хотим прекратить убийства и двигаться к длительному миру», - уверяют американские чиновники.
В конце прошлой недели сообщалось, что высокопоставленные чиновники администрации Трампа отправляются в Саудовскую Аравию, чтобы начать мирные переговоры с российскими и украинскими переговорщиками. По данным Axios, встреча высокопоставленных чиновников США и России для обсуждения возможного соглашения о прекращении войны в Украине состоится во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии.
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Власти Саудовской Аравии не только предоставят площадку для переговоров России и США, но и выступят посредником в них, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
По их сведениям, встреча состоится 18 февраля, делегацию Саудовской Аравии возглавит советник по национальной безопасности королевства. США будут представлять госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Неназванный украинский чиновник сообщил CNN, что Киев не будет представлен на этих переговорах.
Саудовский чиновник сообщил, что страна будут делать «больше, чем просто принимать гостей», она будет «участвовать в посреднической роли». Делегацию Саудовской Аравии возглавит советник по национальной безопасности страны — его имя не приводится.
Ранее Уиткофф заявил, что вечером 16 февраля в составе делегации США направится на переговоры с Россией в Саудовскую Аравию.