Американцы отдельно поговорят с Россией и Украиной, а затем совместно

Соединенные Штаты намерены сначала провести двусторонние переговоры: с Россией и Украиной по очереди, а после этого – совместные, передает NBC News со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что двое американских чиновников подтвердили, что Украина не была приглашена на переговоры в Саудовской Аравии, но заявили, что Соединенные Штаты намерены провести двустороннюю встречу с Россией, затем двустороннюю встречу с Украиной. И после этого провести совместные переговоры.

«Все это говорит о том, что мы работаем с обеими (Россией и Украиной) с одинаковым весом. Мы хотим прекратить убийства и двигаться к длительному миру», - уверяют американские чиновники.

В конце прошлой недели сообщалось, что высокопоставленные чиновники администрации Трампа отправляются в Саудовскую Аравию, чтобы начать мирные переговоры с российскими и украинскими переговорщиками. По данным Axios, встреча высокопоставленных чиновников США и России для обсуждения возможного соглашения о прекращении войны в Украине состоится во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии.