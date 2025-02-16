Британия готова ввести войска в Украину

«Я говорю это не легкомысленно. Я очень глубоко чувствую ответственность в связи с потенциальной опасностью для британских военнослужащих», — сказал Стармер в интервью The Telegraph.

По его словам, любая роль в обеспечении безопасности Украины поможет усилить безопасность всей Европы. «Окончание этой войны, когда бы оно ни наступило, не может стать просто временной паузой перед тем, как [президент РФ Владимир] Путин снова нападет», — подчеркнул Стармер.

Премьер Великобритании также отметил, что Лондон может сыграть «уникальную роль» и стать «мостом» между Европой и США в процессе урегулирования военного конфликта в Украине. «Эти решающие дни впереди будут определять будущую безопасность нашего континента. <…> Мир приходит через силу. Но верно и обратное. Слабость ведет к войне», — сказал Стармер.

По данным AP, Великобритания, Франция и другие страны Европы втайне работают над планом отправки войск в Украину. Проработка этого варианта ускорилась в последнее время из-за опасений, что президент США Дональд Трамп может заключить сделку с Россией в обход Европы, отмечало агентство. В свою очередь план Трампа по завершению войны предполагает, что страны ЕС отправят военные контингенты на линию разграничения. Глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил на Мюнхенской конференции по безопасности, что «рано или поздно» европейским странам придется ввести войска в Украину.