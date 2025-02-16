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Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

Джебраильцы возвращаются

09:56 664

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева и согласно Первой Государственной программе «Великое возвращение» на освобожденные от оккупации территории из Гарадагского района Баку в город Джебраил отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев, ранее временно проживавших в общежитиях, санаториях и административных зданиях в различных уголках республики.

На данном этапе в город Джебраил переселяются 42 семьи – 205 человек.

Возвращающиеся в родные места жители Джебраила поблагодарили президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву за государственную поддержку и заботу, выразили признательность азербайджанской армии, освободившей земли от оккупации.

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