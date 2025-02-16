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Беспилотники вторглись в небо Молдовы

11:10 1359

Два беспилотника нарушили воздушное пространство Молдовы поздно вечером в воскресенье, 16 февраля, во время атаки на украинские регионы. Об этом заявил представитель правительства Молдовы Даниэль Водэ, которого цитирует Reuters.

По его словам, инцидент с дронами произошел около 23:00, когда Украина сообщала, что под атакой российских беспилотников находятся южные регионы. Водэ не назвал происхождение беспилотников, но уточнил, что оба беспилотника покинули воздушное пространство Молдовы недалеко от города Тараклия.

Во время массированной атаки России на украинские регионы в ночь на 13 февраля несколько дронов также залетели на территорию Молдовы. В связи с этим Министерство иностранных дел Молдовы вызвало посла РФ, чтобы выразить протест.

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