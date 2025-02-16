В преддверии 18 февраля - даты вывода войск ЦАХАЛ и окончания режима прекращения огня - Израиль усиливает атаки в Ливане, пишут израильские СМИ.

По данным источников «Кан» в сфере безопасности, 16 февраля ЦАХАЛ атаковал военные объекты в глубине ливанской территории. По словам представителя Армии обороны Израиля, атака была направлена на объекты, где находились ракетные установки и оружие организации.

Атака была проведена во время выступления генерального секретаря «Хезболлы» Наима Касема. В своей речи Касем заявил, что Израиль должен полностью уйти с ливанской территории: «Если Израиль останется где-либо в Ливане после 18 февраля, он будет считаться оккупантом, а все знают, как следует обращаться с оккупирующей страной».