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Рубио прибыл в Саудовскую Аравию на переговоры с Россией

11:23 1149

Государственный секретарь США Марко Рубио прибыл в Саудовскую Аравию в понедельник в преддверии ожидаемых переговоров с российскими официальными лицами, направленных на урегулирование украинского конфликта, передает Reuters.

Рубио, который в субботу провел телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, встретится с российской делегацией в Саудовской Аравии вместе с советником Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем и специальным представителем Белого дома по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, сообщили агентству американский конгрессмен и источник. Кто именно будет представлять российскую сторону, пока неизвестно.

Эти переговоры станут одним из первых за несколько лет личных обсуждений высокопоставленных российских и американских официальных лиц и призваны подготовить почву для встречи президентов США и России.

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