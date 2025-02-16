Рубио прибыл в Саудовскую Аравию на переговоры с Россией

Государственный секретарь США Марко Рубио прибыл в Саудовскую Аравию в понедельник в преддверии ожидаемых переговоров с российскими официальными лицами, направленных на урегулирование украинского конфликта, передает Reuters.

Рубио, который в субботу провел телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, встретится с российской делегацией в Саудовской Аравии вместе с советником Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем и специальным представителем Белого дома по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, сообщили агентству американский конгрессмен и источник. Кто именно будет представлять российскую сторону, пока неизвестно.

Эти переговоры станут одним из первых за несколько лет личных обсуждений высокопоставленных российских и американских официальных лиц и призваны подготовить почву для встречи президентов США и России.