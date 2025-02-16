Кремль не готов к «добросовестным переговорам»

В сводке ISW говорится, что Кремль еще раз повторил свое заявление об отсутствии суверенитета у Украины, создав условия для Москвы утверждать, что Украина не имеет права вести переговоры с Россией. Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия скорректировала свой подход к потенциальным переговорам с Украиной, поскольку Украина якобы имеет «дефицит» суверенитета.

Заявления и действия России подчеркивают неготовность Кремля к «добросовестным переговорам» и прекращению войны в Украине, полагают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

«Минские соглашения были чрезвычайно благоприятными для России, не накладывая никаких обязательств на Москву, однако российские марионетки постоянно нарушали соглашения при поддержке России. Подконтрольные Кремлю государственные СМИ использовали интервью от 15 февраля со связанным с Кремлем бывшим депутатом Верховной Рады Украины Виктором Медведчуком, чтобы повторить ложный нарратив Кремля о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского», - пишут аналитики института.

В ISW отмечают, что интервью Медведчука и заявления Пескова от 16 февраля продолжают ставить под сомнение готовность Москвы к добросовестным переговорам об урегулировании войны и создают информационные условия для нарушения Россией любых достигнутых договоренностей на том основании, что украинская власть якобы не имела законного права их заключать.

В отчете указывают и на то, что Кремль направил открытое приглашение президенту США Дональду Трампу посетить парад 9 мая в Москве в рамках усилий, направленных на демонстрацию силы России и ее статуса глобальной державы: «Путин часто использовал свои речи 9 мая, чтобы подчеркнуть победу Советского Союза над нацистской Германией, минимизируя вклад других западных союзников».

В обзоре ISW отмечают, что Путин пытается представить себя равным Трампу и представить Россию как глобальную державу, приравненную к Соединенным Штатам, и как наследницу статуса «сверхдержавы» Советского Союза.