Что важно знать о пневмонии

Врач-терапевт НИИ травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения Гюнель Садыглы рассказывает в интервью об основных симптомах пневмонии, кто подвергается более высокому риску пневмонии, что такое «тихая» пневмония… - Пневмония – это инфекционное заболевание, вызванное воспалением легких, и может развиваться по разным причинам. Симптомы пневмонии меняются в зависимости от типа и тяжести инфекции. Однако основные симптомы, такие как высокая температура, боль в грудной клетке, кашель и затрудненное дыхание, часто могут быть началом пневмонии. Боль в грудной клетке ощущается особенно при дыхании и кашле. Это связано с воспалением, вызванным инфекцией. Пневмония чаще всего сопровождается кашлем. Он может быть сухим или с мокротой. Кроме того, у больных пневмонией наблюдаются слабость, утомляемость и общая слабость. У некоторых пациентов может наблюдаться дрожь и повышенное потоотделение. Общие симптомы включают головную и мышечные боли. Легкие признаки и симптомы пневмонии часто похожи на симптомы простуды или гриппа. Эти симптомы могут включать легкий кашель, высокую температуру или озноб, слабость и утомляемость, а также затрудненное или частое дыхание. При подозрении на пневмонию важно своевременно обратиться за медицинской помощью, поскольку раннее вмешательство облегчает лечение и предотвращает осложнения.

- Кто подвергается более высокому риску пневмонии? - Лица в возрасте 65 лет и старше, младенцы и маленькие дети, люди с иммунодефицитными состояниями, такими как ВИЧ/СПИД, те, кто проходит химиотерапию или лучевую терапию, а также перенесшие трансплантацию органов, ввиду их ослабленной иммунной системы, подвергаются более высокому риску пневмонии. Также в группу риска входят лица с хроническими заболеваниями, такими как хроническая обструктивная болезнь легких, астма, сердечная недостаточность и диабет, люди, часто употребляющие сигареты и алкогольные напитки, беременные женщины, люди с заболеваниями нервной системы, а также ранее переболевшие пневмонией. Так, иммунная система пожилых людей ослабевает, и функция легких снижается. Это делает их более восприимчивыми к пневмонии. Курение ухудшает функцию легких и делает их более восприимчивыми к инфекциям, в том числе к развитию пневмонии. Лица, часто употребляющие алкогольные напитки, могут заболеть аспирационной пневмонией, которая развивается ввиду попадания в нижние дыхательные пути содержимого ротовой полости, носоглотки, желудка. Лица с такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и диабет, чаще испытывают трудности или нарушения глотания. Это может привести к попаданию пищи или жидкости в легкие, и, как результат - к аспирационной пневмонии. Поскольку во время беременности меняется иммунная система, то беременные женщины более восприимчивы к инфекциям. Для лиц из этих групп риска очень важны профилактические меры, такие как вакцинация против пневмонии и гриппа, своевременное обследование и ранняя диагностика. Эти меры помогают предотвратить заболевание или вылечить его на ранней стадии. - Как определить, есть ли у ребенка пневмония? - Пневмония может поражать детей по-разному. Это также зависит от типа инфекции, возраста и общего состояния здоровья ребенка. Симптомы пневмонии у детей отличаются от симптомов у взрослых, и иногда на ранних стадиях их можно спутать с другими заболеваниями органов дыхания. В целом, наиболее распространенные симптомы у детей такие же, как и у взрослых. Однако болезнь может проявляться рядом различных симптомов. В некоторых случаях пневмония, особенно у маленьких детей, может начинаться с желудочно-кишечных симптомов. Также наблюдаются кашель и хрип. Ранними признаками пневмонии также могут быть легкое ощущение зуда в горле у детей при дыхании, потеря аппетита и слабость. В тяжелых случаях пневмонии у ребенка могут наблюдаться побледнение цвета кожи и посинение губ. Это состояние возникает в результате недостаточного транспорта кислорода в организме. Пневмония у детей в основном вызывается вирусами, например, грипп, РСВ, вирус ветряной оспы. Вирусная пневмония обычно протекает в легкой форме, однако порой возможны осложнения. РСВ является одной из наиболее частых причин пневмонии, особенно у детей в возрасте до 2-х лет. Бактериальная пневмония вызывается такими бактериями, как Streptococcus pneumoniae или Haemophilus influenzae. В группу риска входят недоношенные, дети, подвергшиеся воздействию табачного дыма дома, дети с пневмонией или другими инфекционными заболеваниями у членов семьи. Тактика лечения пневмонии у детей меняется в зависимости от причины заболевания. Вирусная пневмония не лечится антибактериальной терапией, однако этим методом можно облегчить симптомы. Пневмококковая вакцина и прививка против гриппа помогают предотвратить эти заболевания у детей. Привитие детям привычки правильно мыть рук и соблюдение правил гигиены важны для защиты их от бактериальных и вирусных инфекций. Если у вашего ребенка появился кашель, высокая температура, затрудненное дыхание и другие симптомы пневмонии, то следует немедленно обратиться к врачу. Своевременное лечение помогает детям быстро выздороветь.