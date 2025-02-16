Что важно знать о пневмонии
Врач-терапевт НИИ травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения Гюнель Садыглы рассказывает в интервью об основных симптомах пневмонии, кто подвергается более высокому риску пневмонии, что такое «тихая» пневмония…
- Пневмония – это инфекционное заболевание, вызванное воспалением легких, и может развиваться по разным причинам. Симптомы пневмонии меняются в зависимости от типа и тяжести инфекции. Однако основные симптомы, такие как высокая температура, боль в грудной клетке, кашель и затрудненное дыхание, часто могут быть началом пневмонии. Боль в грудной клетке ощущается особенно при дыхании и кашле. Это связано с воспалением, вызванным инфекцией. Пневмония чаще всего сопровождается кашлем. Он может быть сухим или с мокротой. Кроме того, у больных пневмонией наблюдаются слабость, утомляемость и общая слабость. У некоторых пациентов может наблюдаться дрожь и повышенное потоотделение. Общие симптомы включают головную и мышечные боли.
Легкие признаки и симптомы пневмонии часто похожи на симптомы простуды или гриппа. Эти симптомы могут включать легкий кашель, высокую температуру или озноб, слабость и утомляемость, а также затрудненное или частое дыхание. При подозрении на пневмонию важно своевременно обратиться за медицинской помощью, поскольку раннее вмешательство облегчает лечение и предотвращает осложнения.
- Кто подвергается более высокому риску пневмонии?
- Лица в возрасте 65 лет и старше, младенцы и маленькие дети, люди с иммунодефицитными состояниями, такими как ВИЧ/СПИД, те, кто проходит химиотерапию или лучевую терапию, а также перенесшие трансплантацию органов, ввиду их ослабленной иммунной системы, подвергаются более высокому риску пневмонии. Также в группу риска входят лица с хроническими заболеваниями, такими как хроническая обструктивная болезнь легких, астма, сердечная недостаточность и диабет, люди, часто употребляющие сигареты и алкогольные напитки, беременные женщины, люди с заболеваниями нервной системы, а также ранее переболевшие пневмонией. Так, иммунная система пожилых людей ослабевает, и функция легких снижается. Это делает их более восприимчивыми к пневмонии.
Курение ухудшает функцию легких и делает их более восприимчивыми к инфекциям, в том числе к развитию пневмонии. Лица, часто употребляющие алкогольные напитки, могут заболеть аспирационной пневмонией, которая развивается ввиду попадания в нижние дыхательные пути содержимого ротовой полости, носоглотки, желудка. Лица с такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и диабет, чаще испытывают трудности или нарушения глотания. Это может привести к попаданию пищи или жидкости в легкие, и, как результат - к аспирационной пневмонии.
Поскольку во время беременности меняется иммунная система, то беременные женщины более восприимчивы к инфекциям. Для лиц из этих групп риска очень важны профилактические меры, такие как вакцинация против пневмонии и гриппа, своевременное обследование и ранняя диагностика. Эти меры помогают предотвратить заболевание или вылечить его на ранней стадии.
- Как определить, есть ли у ребенка пневмония?
- Пневмония может поражать детей по-разному. Это также зависит от типа инфекции, возраста и общего состояния здоровья ребенка. Симптомы пневмонии у детей отличаются от симптомов у взрослых, и иногда на ранних стадиях их можно спутать с другими заболеваниями органов дыхания. В целом, наиболее распространенные симптомы у детей такие же, как и у взрослых. Однако болезнь может проявляться рядом различных симптомов. В некоторых случаях пневмония, особенно у маленьких детей, может начинаться с желудочно-кишечных симптомов. Также наблюдаются кашель и хрип. Ранними признаками пневмонии также могут быть легкое ощущение зуда в горле у детей при дыхании, потеря аппетита и слабость. В тяжелых случаях пневмонии у ребенка могут наблюдаться побледнение цвета кожи и посинение губ. Это состояние возникает в результате недостаточного транспорта кислорода в организме.
Пневмония у детей в основном вызывается вирусами, например, грипп, РСВ, вирус ветряной оспы. Вирусная пневмония обычно протекает в легкой форме, однако порой возможны осложнения. РСВ является одной из наиболее частых причин пневмонии, особенно у детей в возрасте до 2-х лет. Бактериальная пневмония вызывается такими бактериями, как Streptococcus pneumoniae или Haemophilus influenzae.
В группу риска входят недоношенные, дети, подвергшиеся воздействию табачного дыма дома, дети с пневмонией или другими инфекционными заболеваниями у членов семьи. Тактика лечения пневмонии у детей меняется в зависимости от причины заболевания. Вирусная пневмония не лечится антибактериальной терапией, однако этим методом можно облегчить симптомы.
Пневмококковая вакцина и прививка против гриппа помогают предотвратить эти заболевания у детей. Привитие детям привычки правильно мыть рук и соблюдение правил гигиены важны для защиты их от бактериальных и вирусных инфекций.
Если у вашего ребенка появился кашель, высокая температура, затрудненное дыхание и другие симптомы пневмонии, то следует немедленно обратиться к врачу. Своевременное лечение помогает детям быстро выздороветь.
- Чем отличаются симптомы и течение пневмонии у пожилых людей?
- У людей пожилого возраста симптомы пневмонии и течение болезни существенно отличаются. Поскольку у пожилых людей с возрастом иммунная система ослабевает, пневмония может развиваться скрытно. Пневмония в этой возрастной группе проявляется менее выраженными или необычными симптомами, особенно на ранних стадиях. В связи с этим в некоторых случаях бывает сложнее распознать пневмонию у пожилых людей.
При первичном диагнозе отсутствие или очень незначительное повышение температуры может ввести в заблуждение. Особенно у лиц с хроническими заболеваниями наблюдается пневмония с общим недомоганием, потерей аппетита, несварением желудка, утомляемостью и общей слабостью. Порой при наличии этих симптомов пневмонию могут спутать с другими заболеваниями. В некоторых случаях наблюдается лишь легкий кашель с небольшим количеством мокроты или без нее. Иногда это проявляется плохим восприятием, спутанностью сознания или сонливостью. Это происходит в результате изменения температуры тела и падения уровня кислорода в зависимости от воздействия пневмонии на организм. Так, по мере снижения уровня кислорода в организме может появиться состояние спутанного сознания.
Организм пожилых людей менее устойчив к пневмонии, особенно у лиц с другими хроническими заболеваниями. Это может привести к более быстрому ухудшению состояния и длительному развитию заболевания. Кроме того, пожилой организм медленнее реагирует на естественные защитные реакции, что может привести к продлению лечения и осложнениям.
Пневмония у пожилых людей ввиду того, что симптомы менее выражены, затрудняет диагностику заболевания. В некоторых случаях важное значение имеют рентгенологическое исследование и анализы крови. В случае, если инфекция вирусная, при необходимости следует незамедлительно начинать антибактериальную терапию, кислородотерапию и противовирусную терапию. Важное значение имеет ранняя диагностика, лечение и профилактика. При подозрении на пневмонию у пожилых людей следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
- Что означает «тихая» пневмония?
- «Тихая» пневмония или субклинический вариант течения болезни — это более легкая или необычная форма пневмонии. При этом типе пневмонии заболевание проходит в скрытой форме, а в некоторых случаях симптомы отсутствуют. То есть такие симптомы, как кашель, высокая температура и одышка, наблюдаемые при обычной пневмонии, могут отсутствовать, и у пациента могут наблюдаться лишь более легкие симптомы. В результате больной может не сразу почувствовать, что у него пневмония, и заболевание может быстро пройти, не переходя на осложнения и серьезную форму. Этот тип пневмонии особенно опасен для пожилых людей, лиц с ослабленной иммунной системой или с хроническими заболеваниями. Поскольку в таком случае пневмония часто протекает в скрытой форме, заболевание не диагностируется или выявляется слишком поздно. В результате лечение может быть отложено, а клиническое течение может усугубиться. При наличии каких-либо симптомов, таких как легкая одышка, усталость, кашель или лихорадка, необходим тщательный осмотр пациента. X-ray или компьютерная томография помогают определить наличие и тяжесть пневмонии. Биомаркерами воспаления можно вычислить степень инфекции и ее бактериальную или вирусную природу, а также выбрать соответствующую тактику лечения.
- Чем опасно не лечить пневмонию и к каким осложнениям это может привести?
– Основной риск при несвоевременном или неэффективном лечении пневмонии представляют легочная недостаточность, сепсис, абсцесс легкого, плеврит, дыхательная недостаточность, порой аспирационная пневмония, особенно в случае бактериальной пневмонии, необратимое повреждение легких, хроническая обструктивная болезнь легких или астма.
- Как долго лечится пневмония и возможно ли полное выздоровление?
- При пневмонии полный процесс выздоровления зависит от многих факторов, в том числе от типа пневмонии, общего состояния здоровья пациента, возрастной группы, хронических заболеваний и своевременного начала лечения. При лечении противовирусными препаратами легкую форму пневмонии в целом можно вылечить в течение 1–2-х недель. В более серьезных и тяжелых случаях пневмонии, особенно с такими осложнениями, как бактериальная пневмония или сепсис, время выздоровления составляет от 4-х до 6 недель или дольше. В таких случаях пациенту необходимо стационарное лечение, интенсивная терапия и кислородотерапия. Прогноз на полное выздоровление для относительно молодых или здоровых пациентов более благоприятный. При своевременном лечении пневмонии и отсутствии осложнений у большинства людей возможно полное выздоровление. В случае легкой формы пневмонии или средней тяжести заболевания при правильной методике лечения можно полностью вылечиться от болезни, и пациенты могут вернуться к нормальной жизни.
После выздоровления некоторые пациенты определенный период времени могут испытывать утомляемость и физическую слабость. Обычно это естественная фаза восстановления, которая постепенно проходит в течение нескольких недель или месяцев. Иногда людям, перенесшим тяжелую форму пневмонии, для восстановления функций легких эффективно помогают дыхательные упражнения и физиотерапия.