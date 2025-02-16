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Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

Трамп: Если Путин продолжит войну, это станет проблемой для США

12:00 1866

Если Россия будет продолжать войну в Украине, это станет «большой проблемой» для США, заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами, передает Fox News.

«Я думаю, он (Путин) хочет прекратить сражаться. У них большая, мощная (военная) машина, вы понимаете это. Они победили Гитлера и победили Наполеона. Они сражаются уже давно. Они уже делали это раньше. Но я думаю, он хотел бы прекратить сражаться. Это был мой вопрос к нему, потому что, если он продолжит, это будет большой проблемой для нас. И это создаст мне большую проблему», - сказал Трамп.

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