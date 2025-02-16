Иран: Угроз США не боимся, а Трамп «не сможет завершить президентский срок»

«Угрозы» президента США Дональда Трампа в адрес Ирана не возымеют никакого эффекта, считает директор Центра стратегических исследований армии Ирана генерал Ахмад Реза Пурдастан.

«Угрозы Трампа не имеют практического эффекта и не будут реализованы. Вооруженные силы [Ирана] находятся в максимальной готовности и проводят необходимые оборонительные мероприятия, наблюдая за противником», - цитирует генерала пресс-служба Министерства обороны исламской республики.

По его словам, «США сейчас в состоянии упадка, борются с различными вызовами и находятся в конфликте даже со своими союзниками и соседями, например, с Канадой». По мнению Пурдастана, Трамп, «возможно, даже не сможет завершить свой президентский срок», так как «государственный долг США слишком большой».