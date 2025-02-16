USD 1.7000
EUR 1.7844
RUB 1.8611
Подписаться на уведомления
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену
Новость дня
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

Иран: Угроз США не боимся, а Трамп «не сможет завершить президентский срок»

12:32 1441

«Угрозы» президента США Дональда Трампа в адрес Ирана не возымеют никакого эффекта, считает директор Центра стратегических исследований армии Ирана генерал Ахмад Реза Пурдастан.

«Угрозы Трампа не имеют практического эффекта и не будут реализованы. Вооруженные силы [Ирана] находятся в максимальной готовности и проводят необходимые оборонительные мероприятия, наблюдая за противником», - цитирует генерала пресс-служба Министерства обороны исламской республики.

По его словам, «США сейчас в состоянии упадка, борются с различными вызовами и находятся в конфликте даже со своими союзниками и соседями, например, с Канадой». По мнению Пурдастана, Трамп, «возможно, даже не сможет завершить свой президентский срок», так как «государственный долг США слишком большой».

США ставили условие Зеленскому
США ставили условие Зеленскому
13:36 446
Беспилотники атаковали станцию Каспийского трубопроводного консорциума
Беспилотники атаковали станцию Каспийского трубопроводного консорциума
12:45 1908
Иран: Угроз США не боимся, а Трамп «не сможет завершить президентский срок»
Иран: Угроз США не боимся, а Трамп «не сможет завершить президентский срок»
12:32 1442
Кремль не готов к «добросовестным переговорам»
Кремль не готов к «добросовестным переговорам» доклад ISW
11:39 2454
Фидан: России и Украине придется принять «неприятные решения»
Фидан: России и Украине придется принять «неприятные решения»
10:46 2932
Американцы отдельно поговорят с Россией и Украиной, а затем совместно
Американцы отдельно поговорят с Россией и Украиной, а затем совместно обновлено 10:10
10:10 2616
Под давлением Египта: ХАМАС передаст контроль над Газой
Под давлением Египта: ХАМАС передаст контроль над Газой
08:24 3836
Кому в Азербайджане лечиться хорошо?
Кому в Азербайджане лечиться хорошо? колонка доктора Мирзоева
04:04 5240
Россия и Азербайджан: прагматизм на фоне кризиса
Россия и Азербайджан: прагматизм на фоне кризиса наша корреспонденция
02:06 8572
Российская экономика: почему деревья машут ветками?
Российская экономика: почему деревья машут ветками? Наша аналитика
16 февраля 2025, 18:55 6061
Зеленскому уже терять нечего
Зеленскому уже терять нечего наше послесловие
16 февраля 2025, 23:05 9343

ЭТО ВАЖНО

США ставили условие Зеленскому
США ставили условие Зеленскому
13:36 446
Беспилотники атаковали станцию Каспийского трубопроводного консорциума
Беспилотники атаковали станцию Каспийского трубопроводного консорциума
12:45 1908
Иран: Угроз США не боимся, а Трамп «не сможет завершить президентский срок»
Иран: Угроз США не боимся, а Трамп «не сможет завершить президентский срок»
12:32 1442
Кремль не готов к «добросовестным переговорам»
Кремль не готов к «добросовестным переговорам» доклад ISW
11:39 2454
Фидан: России и Украине придется принять «неприятные решения»
Фидан: России и Украине придется принять «неприятные решения»
10:46 2932
Американцы отдельно поговорят с Россией и Украиной, а затем совместно
Американцы отдельно поговорят с Россией и Украиной, а затем совместно обновлено 10:10
10:10 2616
Под давлением Египта: ХАМАС передаст контроль над Газой
Под давлением Египта: ХАМАС передаст контроль над Газой
08:24 3836
Кому в Азербайджане лечиться хорошо?
Кому в Азербайджане лечиться хорошо? колонка доктора Мирзоева
04:04 5240
Россия и Азербайджан: прагматизм на фоне кризиса
Россия и Азербайджан: прагматизм на фоне кризиса наша корреспонденция
02:06 8572
Российская экономика: почему деревья машут ветками?
Российская экономика: почему деревья машут ветками? Наша аналитика
16 февраля 2025, 18:55 6061
Зеленскому уже терять нечего
Зеленскому уже терять нечего наше послесловие
16 февраля 2025, 23:05 9343
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться