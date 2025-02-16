Беспилотники атаковали станцию Каспийского трубопроводного консорциума

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил, что нефтеперекачивающая станция (НПС) «Кропоткинская» в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотника. Станция выведена из эксплуатации, из-за чего прокачка нефти по системе КТК снизилась, передает «Коммерсант».

По данным компании, объект был атакован семью беспилотниками, начиненными взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. Утверждается, что атака «была произведена с временным интервалом». Никто не пострадал, работники консорциума также предотвратили разлив нефти.

Сейчас транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз — Новороссийск осуществляется на сниженных режимах перекачки в обход НПС. Для оценки ущерба на место выехала группа руководства во главе с гендиректором КТК Николаем Горбанем.

В то же время Минэнерго Казахстана сообщило, что транспортировка казахстанской нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума осуществляется без ограничений, в штатном режиме. «Ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, прием осуществляется в штатном режиме», - сказали в ведомстве.

НПС «Кропоткинская» — крупнейшая нефтеперекачивающая станция КТК на территории России. В компании уточнили, что все акционеры международного консорциума, включая представителей компаний из США и Европы, извещены об атаке на объект.