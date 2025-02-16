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Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену
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Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

Принял за палестинцев: еврей открыл огонь по евреям

13:00 909

В Майами арестован 27-летний Мордехай Брафман, который нанес огнестрельные ранения двум мужчинам, которых принял за палестинцев, передает NEWSruco.il.

Брафман выпустил по машине, где они находились, 17 пуль. Пострадавшие получили ранения, но выжили.

Камеры наружного наблюдения запечатлели, как Брафман резко развернулся, встал перед машиной своих жертв и открыл огонь из полуавтоматического пистолета. «Я увидел двух палестинцев, открыл огонь и убил обоих», – сказал он на первом допросе.

Отец и сын, по которым был открыт огонь, также оказались евреями. В больнице сын опубликовал пост: «Мы с папой пережили покушение на антисемитской почве. Смерть арабам!» После того как выяснилось, что стрелок еврей, пост был удален. Брафману предъявлено обвинение в двух покушениях на убийство.

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