USD 1.7000
EUR 1.7844
RUB 1.8611
Подписаться на уведомления
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену
Новость дня
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

Русские продвигаются в Донецкой и Харьковской областях

новость дополнена
13:50 819

Армия РФ окончательно перерезала основную трассу в «Андреевском мешка» в районе города Курахово, а также существенно продвинулась в его восточной части. Об этом свидетельствует карта украинского военного телеграм-канала Deep State.

Также россияне продолжают продвижение западнее Великой Новоселки, захватили населенный пункт Срибное в Покровском районе Донецкой области, расширили плацдарм на правом берегу реки Оскол в Харьковской области.

Минобороны России утверждает, что село Фиголевка в Харьковской области также перешло под контроль россиян.

В свою очередь, как заявили накануне в ОСГВ «Хортица», ВСУ освободили село Песчаное в Донецкой области, что к юго-западу от Покровска.

США ставили условие Зеленскому
США ставили условие Зеленскому
13:36 458
Беспилотники атаковали станцию Каспийского трубопроводного консорциума
Беспилотники атаковали станцию Каспийского трубопроводного консорциума
12:45 1912
Иран: Угроз США не боимся, а Трамп «не сможет завершить президентский срок»
Иран: Угроз США не боимся, а Трамп «не сможет завершить президентский срок»
12:32 1444
Кремль не готов к «добросовестным переговорам»
Кремль не готов к «добросовестным переговорам» доклад ISW
11:39 2456
Фидан: России и Украине придется принять «неприятные решения»
Фидан: России и Украине придется принять «неприятные решения»
10:46 2935
Американцы отдельно поговорят с Россией и Украиной, а затем совместно
Американцы отдельно поговорят с Россией и Украиной, а затем совместно обновлено 10:10
10:10 2616
Под давлением Египта: ХАМАС передаст контроль над Газой
Под давлением Египта: ХАМАС передаст контроль над Газой
08:24 3839
Кому в Азербайджане лечиться хорошо?
Кому в Азербайджане лечиться хорошо? колонка доктора Мирзоева
04:04 5244
Россия и Азербайджан: прагматизм на фоне кризиса
Россия и Азербайджан: прагматизм на фоне кризиса наша корреспонденция
02:06 8574
Российская экономика: почему деревья машут ветками?
Российская экономика: почему деревья машут ветками? Наша аналитика
16 февраля 2025, 18:55 6063
Зеленскому уже терять нечего
Зеленскому уже терять нечего наше послесловие
16 февраля 2025, 23:05 9345

ЭТО ВАЖНО

США ставили условие Зеленскому
США ставили условие Зеленскому
13:36 458
Беспилотники атаковали станцию Каспийского трубопроводного консорциума
Беспилотники атаковали станцию Каспийского трубопроводного консорциума
12:45 1912
Иран: Угроз США не боимся, а Трамп «не сможет завершить президентский срок»
Иран: Угроз США не боимся, а Трамп «не сможет завершить президентский срок»
12:32 1444
Кремль не готов к «добросовестным переговорам»
Кремль не готов к «добросовестным переговорам» доклад ISW
11:39 2456
Фидан: России и Украине придется принять «неприятные решения»
Фидан: России и Украине придется принять «неприятные решения»
10:46 2935
Американцы отдельно поговорят с Россией и Украиной, а затем совместно
Американцы отдельно поговорят с Россией и Украиной, а затем совместно обновлено 10:10
10:10 2616
Под давлением Египта: ХАМАС передаст контроль над Газой
Под давлением Египта: ХАМАС передаст контроль над Газой
08:24 3839
Кому в Азербайджане лечиться хорошо?
Кому в Азербайджане лечиться хорошо? колонка доктора Мирзоева
04:04 5244
Россия и Азербайджан: прагматизм на фоне кризиса
Россия и Азербайджан: прагматизм на фоне кризиса наша корреспонденция
02:06 8574
Российская экономика: почему деревья машут ветками?
Российская экономика: почему деревья машут ветками? Наша аналитика
16 февраля 2025, 18:55 6063
Зеленскому уже терять нечего
Зеленскому уже терять нечего наше послесловие
16 февраля 2025, 23:05 9345
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться