Русские продвигаются в Донецкой и Харьковской областях

Армия РФ окончательно перерезала основную трассу в «Андреевском мешка» в районе города Курахово, а также существенно продвинулась в его восточной части. Об этом свидетельствует карта украинского военного телеграм-канала Deep State.

Также россияне продолжают продвижение западнее Великой Новоселки, захватили населенный пункт Срибное в Покровском районе Донецкой области, расширили плацдарм на правом берегу реки Оскол в Харьковской области.

Минобороны России утверждает, что село Фиголевка в Харьковской области также перешло под контроль россиян.

В свою очередь, как заявили накануне в ОСГВ «Хортица», ВСУ освободили село Песчаное в Донецкой области, что к юго-западу от Покровска.