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Приостановлена деятельность отеля в Баку

фото; видео
13:16 1002

В Баку приостановлена деятельность отеля Continental, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, во время проведенной Государственной службой пожарного надзора проверки в отеле Continental, расположенном по улице Ахмеда Раджабли, дом 13, были выявлены многочисленные нарушения в области пожарной безопасности и т.д.

Было принято решение о приостановлении деятельности отеля, соответствующий документ был вручен представителю объекта.

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