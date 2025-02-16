Приостановлена деятельность отеля в Баку

В Баку приостановлена деятельность отеля Continental, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, во время проведенной Государственной службой пожарного надзора проверки в отеле Continental, расположенном по улице Ахмеда Раджабли, дом 13, были выявлены многочисленные нарушения в области пожарной безопасности и т.д.

Было принято решение о приостановлении деятельности отеля, соответствующий документ был вручен представителю объекта.