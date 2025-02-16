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Экс-премьера Грузии закидали яйцами

13:29 499

Экс-премьера Грузии, лидера оппозиционной партии «За Грузию» Георгия Гахария встретили оскорбительными криками и закидали яйцами в Тбилисском международном аэропорту. Кадры инцидента распространились в социальной сети и в СМИ.

По информации пресс-службы партии, случай произошел 17 февраля на рассвете, когда Гахария вместе со своим соратником, экс-послом Грузии в Германии Элгуджей Хокришвили возвращался на родину из Германии, где принимал участие в Мюнхенской конференции по безопасности. В партии также обвинили находящихся на месте сотрудников полиции в бездействии.

За последнее время это уже второй инцидент с участием Гахария. Ранее прокуратура присвоила оппозиционеру статус пострадавшего. Речь идет об инциденте между Гахария и депутатом от правящей партии «Грузинская мечта» Дмитрием Самхарадзе, который произошел 14 января в фойе гостиницы в Батуми. На распространенных в СМИ кадрах было видно, как во время словесной перепалки Гахария кинул пластиковый стакан Самхарадзе в лицо, за чем последовала ответная реакция и удар со стороны Самхарадзе.

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