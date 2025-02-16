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США ставили условие Зеленскому

13:36 466

США ставили условие для встречи президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене 14 февраля, передает РБК-Украина.

Согласно сообщению, американская сторона изначально поставила условие: личная встреча Вэнса с Зеленским может состояться только, если Украина согласится подписать перед этим соглашение о добыче ископаемых. Но в итоге это условие удалось снять, встреча состоялась.

Зеленский лично объяснил журналистам, что предложенный документ был в целом односторонним и не предусматривал никаких обязательств и гарантий с американской стороны. «Мы аккуратно показали нашим американским друзьям, что у нас тоже есть позиция. С этим соглашением они дали нам лимон, а наша задача - превратить его в лимонад», - сказал РБК-Украина собеседник в украинской делегации.

Проект соглашения о добыче полезных ископаемых на неделе привез в Киев министр финансов США Скотт Бессент. Американцы хотели подписать его уже в Мюнхене. По данным The Washington Post, США настаивают на получении контроля над более широким спектром украинских материалов. В частности, речь идет о литии, графите и уране. Как пишет WP, требование США о передаче контроля над 50% полезных ископаемых возмутило представителей Украины и Европы.

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