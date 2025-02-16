Трамп говорит с Путиным. А побеждает Саудовская Аравия
Команда президента США Дональда Трампа уже вылетела в Саудовскую Аравию для встречи с представителями России.
Чем это все закончится – да скорее всего ничем, и было бы наивно ожидать от нее каких-то прорывов. Но выигравший от нее уже есть. И это – Саудовская Аравия, которая назначена главным посредником в непростом деле обсуждения будущего американо-российских отношений.
Роль посредника в таких делах не сводится только к тому, что он предоставляет свою территорию и помощь в соблюдении протокола таких мероприятий. Иными словами, не только и не столько в гостеприимстве дело. Главное, что входит в задачу посредника – это обеспечение закрытых каналов коммуникации. То есть передача сторонам переговоров деликатных посланий. Из тех, что иной раз и бумаге нельзя доверить, и даже впрямую не сказать – все полунамеками, интонациями.
Вот и получается, что посредник становится самым доверенным лицом сразу у двух участников переговоров, допущенным к самым важным секретам. И если все пройдет безупречно, платят ему за это по-царски. Разумеется, не банальными деньгами, а гораздо большим – доверием и готовностью пойти ему навстречу в выполнении его деликатных просьб экономического и политического плана.
А как вы думали, почему так много стран стремятся стать посредником? Из-за бескорыстного желания достичь взаимопонимания на международной и региональной арене? Ага, как же…
И вот Трамп подарил эту роль Саудовской Аравии, одним этим своим решением показав, на кого он делает ставку в Заливе и регионе. Заодно и расставив список своих приоритетов, а также обозначив, чью сторону он займет в развернувшейся конкурентной борьбе в Заливе среди трех влиятельных монархий – Саудовской Аравии, Эмиратов и Катара.
Отныне саудиты для Вашингтона становятся первыми, Катар – вторым и, в основном, по региональным вопросам вроде палестинского кейса, а Эмиратам достается место замыкающего. Что является решительным отходом от позиции Байдена, которые Эр-Рияд предпочитал держать на дистанции, Катар просто терпел в силу его связей на ближневосточной арене. А Эмиратам собирался создать режим наибольшего благоприятствования, но не успел.
У Трампа и в период его первой каденции были прекрасные отношения с саудитами, в первую очередь, с кронпринцем и фактическим правителем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом, МБС. С которым его семью связывали прочные бизнес-отношения.
Настолько тесные, что Вашингтон из-за личных симпатий Трампа тогда чуть не влез в «катарский кризис», причем явно не на той стороне, на стороне саудитов, которые в возникшем кризисе были откровенно неправы, МБС в силу молодости слишком эмоциональным, а Трамп – еще достаточно некомпетентным в раскладах Залива. Теперь и тот и другой в политическом плане серьезно возмужали и вполне готовы в четыре руки играть в серьезные игры.
Что для саудовского кронпринца является серьезным подарком, поскольку если правильно им распорядиться, то это даст Эр-Рияду серьезные преимущества в борьбе за сохранение своего влияния в исламском мире, изрядно пошатнувшемся и из-за активности конкурентов по Заливу, и из-за активности турецкой стороны.
Естественно, саудиты сделают все, чтобы выразить благодарность Дональду Трампу за столь четко высказанную расположенность к саудовскому Королевству и предоставленный шанс подняться выше в международном рейтинге. Эта благодарность может иметь самые разные формы – от участия в игре с ценами на нефть до заключения соглашения с Израилем, да мало ли в чем еще. Но то, что она непременно последует, сомнений не вызывает.