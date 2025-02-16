Трамп говорит с Путиным. А побеждает Саудовская Аравия

Команда президента США Дональда Трампа уже вылетела в Саудовскую Аравию для встречи с представителями России. Чем это все закончится – да скорее всего ничем, и было бы наивно ожидать от нее каких-то прорывов. Но выигравший от нее уже есть. И это – Саудовская Аравия, которая назначена главным посредником в непростом деле обсуждения будущего американо-российских отношений.

Роль посредника в таких делах не сводится только к тому, что он предоставляет свою территорию и помощь в соблюдении протокола таких мероприятий. Иными словами, не только и не столько в гостеприимстве дело. Главное, что входит в задачу посредника – это обеспечение закрытых каналов коммуникации. То есть передача сторонам переговоров деликатных посланий. Из тех, что иной раз и бумаге нельзя доверить, и даже впрямую не сказать – все полунамеками, интонациями. Вот и получается, что посредник становится самым доверенным лицом сразу у двух участников переговоров, допущенным к самым важным секретам. И если все пройдет безупречно, платят ему за это по-царски. Разумеется, не банальными деньгами, а гораздо большим – доверием и готовностью пойти ему навстречу в выполнении его деликатных просьб экономического и политического плана. А как вы думали, почему так много стран стремятся стать посредником? Из-за бескорыстного желания достичь взаимопонимания на международной и региональной арене? Ага, как же…

И вот Трамп подарил эту роль Саудовской Аравии, одним этим своим решением показав, на кого он делает ставку в Заливе и регионе. Заодно и расставив список своих приоритетов, а также обозначив, чью сторону он займет в развернувшейся конкурентной борьбе в Заливе среди трех влиятельных монархий – Саудовской Аравии, Эмиратов и Катара. Отныне саудиты для Вашингтона становятся первыми, Катар – вторым и, в основном, по региональным вопросам вроде палестинского кейса, а Эмиратам достается место замыкающего. Что является решительным отходом от позиции Байдена, которые Эр-Рияд предпочитал держать на дистанции, Катар просто терпел в силу его связей на ближневосточной арене. А Эмиратам собирался создать режим наибольшего благоприятствования, но не успел. У Трампа и в период его первой каденции были прекрасные отношения с саудитами, в первую очередь, с кронпринцем и фактическим правителем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом, МБС. С которым его семью связывали прочные бизнес-отношения.