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Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

Путин отправляет в Эр-Рияд Лаврова и Ушакова

новость дополнена
13:59 1493

Помощник президента России Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров сегодня вылетят в Эр-Рияд, где 18 февраля встретятся с делегацией США.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РБК.

«Сегодня в Эр-Рияд по поручению президента [России Владимира] Путина вылетают министр иностранных дел Лавров и помощник президента Юрий Ушаков», — сказал он.

По его словам, переговоры будут посвящены «восстановлению всего комплекса российско-американских отношений», а также «подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов».

Песков отметил, что участники переговоров предоставят президенту полный доклад, в том числе при необходимости срочный. Место встречи было выбрано из соображений того, что оно «в целом устраивает и американскую сторону, и российскую сторону», добавил он.

Песков отказался комментировать визит в Саудовскую Аравию главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева. Bloomberg сообщал, что он войдет в российскую переговорную группу. По данным Интерфакса, Дмитриев 18 февраля встретится в Саудовской Аравии с представителями делегации США «для обсуждения вопросов укрепления экономического сотрудничества».

Саудовская Аравия, по словам пресс-секретаря президента РФ, была выбрана местом переговоров, потому что она устраивает и российскую, и американскую сторону.

Ранее источники российских и американских СМИ сообщали, что переговоры о прекращении российско-украинской войны с участием делегаций России и США пройдут в Эр-Рияде 18 февраля. Со стороны США в переговорах, как ожидается, будут участвовать госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц и специальный посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Рубио, как сообщается, уже прибыл в Саудовскую Аравию.

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