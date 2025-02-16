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Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

США предложили отправить китайских военных в Украину

14:06 1807

Администрация президента США Дональда Трампа предложила разместить вдоль линии прекращения огня в Украине миротворческие контингенты Китая и Бразилии, которые будут находиться там вместе с военными из стран Евросоюза, пишет The Economist.

По данным издания, вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе общения с европейскими чиновниками на Мюнхенской конференции по безопасности отметил, что силы, состоящие только из европейцев, будут менее эффективны для сдерживания потенциальной агрессии со стороны России.

Между тем лидеры стран ЕС собираются обсудить конкретные планы по обеспечению безопасности Украины на экстренном саммите, который пройдет 17 февраля в Париже. По словам осведомленных собеседников Financial Times (FT), главной темой мероприятия станет возможное развертывание войск в Украине не на, а за будущей линией прекращения огня в качестве гарантии, что мирное соглашение будет выполняться.

Команда Трампа ранее исключила возможность размещения американских военных в Украине, но, как отметили в разговоре с FT европейские чиновники, в Вашингтоне готовы предоставить «внешнюю поддержку» войскам стран — членов НАТО, которые будут отправлены в зону конфликта с миротворческой миссией.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности послать британских военных в Украину для контроля за выполнением любых мирных соглашений. «Окончание этой войны, когда бы оно ни наступило, не может стать просто временной паузой перед тем, как [президент РФ Владимир] Путин снова нападет», — подчеркнул Стармер.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киеву потребуется 100 тыс. западных миротворцев для контроля над линией разграничения. В то же время собеседники FT среди украинских чиновников говорили, что не ожидают отправки в страну более 40–50 тыс. европейских военнослужащих.

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