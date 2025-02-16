Проверку предпринимателей в Азербайджане отложили еще на год
14:07 1427
Президент Ильхам Алиев утвердил закон «О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О приостановлении проверок в сфере предпринимательства».
Согласно документу, проведение проверок в сфере предпринимательства приостановлено еще на год.
Закон вступает в силу с 1 января 2025 года.
Срок действия закона «О приостановлении проверок в сфере предпринимательства» истек 1 января текущего года.
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