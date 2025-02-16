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Проверку предпринимателей в Азербайджане отложили еще на год

14:07 1427

Президент Ильхам Алиев утвердил закон «О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О приостановлении проверок в сфере предпринимательства».

Согласно документу, проведение проверок в сфере предпринимательства приостановлено еще на год.

Закон вступает в силу с 1 января 2025 года.

Срок действия закона «О приостановлении проверок в сфере предпринимательства» истек 1 января текущего года.

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