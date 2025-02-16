Председатель Совета ЕС заявил, что с Путиным «надо договариваться»

Евросоюз должен участвовать в переговорах с Россией об окончании войны с Украиной, чтобы наметить будущую архитектуру безопасности Европы, заявил председатель Совета ЕС Антониу Кошта. По его словам, это необходимо с учетом существующих рисков для стран на восточном фланге НАТО.

«Дело не только в Украине. Переговоры о новой архитектуре безопасности должны учитывать, что Россия — это глобальная угроза, а не только угроза для Украины», — подчеркнул Кошта в интервью Financial Times.

Он напомнил, что Россия занимает агрессивную позицию по отношению к странам Балтии — Эстонии, Латвии и Литве, которые входят в ЕС и НАТО, а также указал на наличие у президента РФ Владимира Путина плацдармов в виде оккупированных территорий: «Россия явно представляет угрозу суверенитету Балтии, нашей восточной границе.

И у нее есть военное присутствие в Молдове, в Грузии». По мнению Кошты, если президент США Дональд Трамп «действительно хочет, чтобы европейцы взяли на себя большую ответственность за собственную безопасность», то ЕС должен стать «ключевым участником разработки новой архитектуры безопасности».

12 февраля Трамп позвонил Путину и объявил о начале двусторонних переговоров по Украине, чтобы положить конец почти трехлетней войне. Это встревожило европейских лидеров, которые опасаются, что сделку могут заключить без их участия. Министры иностранных дел Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании и ЕС опубликовали совместное заявление, в котором подчеркнули: «Украина и Европа должны быть частью любых переговоров». Источники Bloomberg и Euracrtiv говорили, что некоторые члены «коалиции» сочли изменение политики США и намерение пойти на уступки Путину «превентивной сдачей» Украины.

Президент последней Владимир Зеленский подчеркивал, что участие Европы в переговорах важно для Киева. В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус прямо предупредил, что, если Соединенные Штаты попытаются добиться мира без них, это может стать «поворотным моментом для трансатлантических отношений исторического масштаба», после чего дороги уже бывших союзников пойдут «в разных направлениях».

Несмотря на это, 15 февраля спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлогг заявил, что у Европы не будет «места за столом» переговоров, но «это не значит, что ее интересы не учтут». Для этого Вашингтон запросил у стран региона список оружия и войск, которые они смогут разместить в Украине по окончании войны. США рассчитывают, что их союзники по НАТО возьмут на себя основную ответственность за ситуацию в Европе после урегулирования, поскольку сама Америка имеет другие приоритеты, такие как безопасность своих границ и противодействие Китаю.