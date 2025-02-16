Провал пророссийского кандидата на дебатах в Германии

За неделю до выборов в Бундестаг блок ХДС/ХСС (CDU/CSU) и их кандидат Фридрих Мерц значительно опережают конкурентов в опросах, набирая около 30 процентов. Канцлер Олаф Шольц и его партия СДПГ (SPD) получают лишь от 14 до 16 процентов.

Согласно экспресс-опросу Института Forsa, Мерц также победил в четырехсторонних дебатах с действующим канцлером Олафом Шольцем, Робертом Хабеком (Зеленые, Die Grünen) и пророссийской ультраправой Алисой Вайдель (АдГ, AfD). Среди 2 004 опрошенных зрителей 32 процента назвали Мерца победителем, в то время как 25 процентов отдали предпочтение Шольцу. Хабек и Вайдель получили по 18 процентов.

При этом самые наибольшие симпатии респондентов вызвал Хабек — 34 процента респондентов считают его самым «приятным» политиком. За Мерца проголосовали 23 процента, за Шольца - 19 процентов, а за Вайдель - 17 процентов.

Однако на вопрос, кто лучше всего сможет руководить страной, большинство снова выбрало Мерца — 42 процента. За ним следуют Шольц с 19 процентами, Вайдель с 16 процентами и Хабек с 13 процентами.

В ходе дебатов Мерц обвинил Вайдель в том, что она до сих пор отказывается признавать, что именно Россия напала на Украину. Мерц выразил убеждение, что Германия не может оставаться нейтральной в этой войне. "Мы на стороне Украины", - заявил он. Он также обвинил Шольца и Хабека, как представителей партий, входящих в правящую в Германии коалицию. Он обвинил их в недостаточной поддержке Украины и неэффективных мерах по обеспечению обороноспособности Германии.

Канцлер отмел упреки своего политического оппонента и дал четко понять, что не допустит демилитаризации Украины. "Более того, Украине, - подчеркнул Шольц, - нужна очень сильная армия, чтобы на нее не было совершено новое нападение после заключения мирного соглашения". По его мнению, без участия Европы не может быть достигнуто мира в Украине, так как в совокупности объем помощи европейских стран Киеву больше американской.