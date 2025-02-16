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Немецкий оборонный гигант расправляет плечи

14:46 1866

Акции немецкого оборонного гиганта Rheinmetall AG подскочили на 11% в понедельник в связи с тем, что европейские лидеры рассматривают новый пакет оборонных расходов для дальнейшей поддержки Украины.

Если Европа решит увеличить свой оборонный бюджет, Rheinmetall может ускорить расширение своих производственных мощностей.

За последний год акции немецкого оборонного производителя более чем удвоились благодаря росту военных заказов, особенно со стороны Германии.

Европейские чиновники работают над новой крупной инициативой по укреплению оборонных расходов и поддержке Украины, однако ее не раскроют до выборов в Германии 23 февраля, чтобы избежать политических споров.

Тем временем президент США Дональд Трамп призвал к скорейшему завершению войны, что усилило обеспокоенность в Европе. Многие опасаются, что Трамп может отказаться от давних обязательств в сфере безопасности, оставив Европу самостоятельно решать вопросы обороны.

Эти опасения усилились после недавнего телефонного разговора между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого Европа оказалась в стороне, а США и Россия начали прямые переговоры по Украине.

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в минувшие выходные для обсуждения расширения деятельности компании в Украине.

Согласно официальному сайту Зеленского, переговоры были сосредоточены на возможных совместных промышленных проектах, в частности, на локальном производстве 155-мм боеприпасов.

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