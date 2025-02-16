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Кочарян заговорил о вступлении Армении в Евросоюз

14:50 1516

Перспектив вступить в Евросоюз у Армении нет, утверждает экс-президент республики Роберт Кочарян.

«ЕС не развалится, но вынужден будет серьезно реформироваться, и на этом пути в первую очередь будут заморожены все процессы по членству. Ты идешь туда, где тебя не ждут, где уже есть проблемы... И ты кардинально портишь отношения в интеграционном проекте, где находишься сегодня. Ты говоришь, что выходишь отсюда, теряя все, что здесь имеешь. При этом перспектив вступить туда нет. Они просто равны нулю. Это разумно? Но мы идем на этот шаг», - сказал Кочарян.

Экс-президент предположил, что вступление в ЕС станет главной темой на предстоящих в стране парламентских выборах.

12 февраля парламент Армении в первом чтении принял законопроект по членству в ЕС.

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