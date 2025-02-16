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Между США и ЕС зреет раскол. А Лавров угрожает Западу

обновлено 15:53
15:53 2747

Президент США Дональд Трамп заявляет, что не поддерживает экономические санкции, но намекает на возможность их использования для давления на президента РФ Владимира Путина с целью заключения сделки по Украине. Однако потенциальное смягчение или отмена санкций США может привести к расколу среди союзников и усугубить стратегические вызовы для Европы, пишет Reuters. 

Вашингтон и Брюссель синхронизировали антироссийские меры, но Трамп может изменить курс в одностороннем порядке. Если он решит отменить санкции, это может укрепить российскую экономику и помочь Москве восстановить армию. Возможное снятие ограничений может быть использовано как награда Путину за согласие на перемирие или как давление на Украину и Европу, если они не поддержат предложенную сделку.

На этом фоне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «Западу не удастся отсидеться под ядерным зонтиком и придется отвечать за свои противоправные действия».

«Когда кто-то долгие годы творит беззакония, нарушает свои собственные продекларированные когда-то правила, когда всё это растаптывается, когда поощряется нацистский режим и когда такой нацистский режим накачивается вооружениями, для того чтобы убивать своих собственных граждан, и это все делается в расчёте на то, что «как-нибудь проскочим и отсидимся под «ядерным зонтиком», так уже не будет. За свои деяния надо отвечать», - сказал он.

*** 15:02

Не может быть и речи о возможности «территориальных уступок» Украине в процессе урегулирования, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, Европа будет пытаться выцыганивать заморозку конфликта в Украине для продолжения войны.

«Я не знаю, что им (европейцам) делать за переговорным столом. Если они будут вот так выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами по обычаю своему и по своему нраву и привычкам будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать», - сказал Лавров.

Он добавил, что Москва «хочет послушать американских партнеров» в ходе встречи в Эр-Рияде.

«Президенты договорились оставить позади абсолютно ненормальный период период в российско-американских отношениях, когда они, по сути дела, не общались, кроме как по отдельным техническим и гуманитарным вопросам», - сказал Лавров.

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