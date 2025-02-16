Между США и ЕС зреет раскол. А Лавров угрожает Западу

Президент США Дональд Трамп заявляет, что не поддерживает экономические санкции, но намекает на возможность их использования для давления на президента РФ Владимира Путина с целью заключения сделки по Украине. Однако потенциальное смягчение или отмена санкций США может привести к расколу среди союзников и усугубить стратегические вызовы для Европы, пишет Reuters.

Вашингтон и Брюссель синхронизировали антироссийские меры, но Трамп может изменить курс в одностороннем порядке. Если он решит отменить санкции, это может укрепить российскую экономику и помочь Москве восстановить армию. Возможное снятие ограничений может быть использовано как награда Путину за согласие на перемирие или как давление на Украину и Европу, если они не поддержат предложенную сделку.

На этом фоне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «Западу не удастся отсидеться под ядерным зонтиком и придется отвечать за свои противоправные действия».

«Когда кто-то долгие годы творит беззакония, нарушает свои собственные продекларированные когда-то правила, когда всё это растаптывается, когда поощряется нацистский режим и когда такой нацистский режим накачивается вооружениями, для того чтобы убивать своих собственных граждан, и это все делается в расчёте на то, что «как-нибудь проскочим и отсидимся под «ядерным зонтиком», так уже не будет. За свои деяния надо отвечать», - сказал он.