Скончался Ильяс Исмаилов
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Председатель партии «Адалят», бывший генеральный прокурор Ильяс Исмаилов скончался в возрасте 87 лет, сообщают азербайджанские СМИ.
Исмаилов скончался 17 февраля в реанимационном отделении Центральной клинической больницы, где проходил лечение.
Ильяс Исмаилов в 1985-1990 годах занимал должность прокурора Азербайджана, в 1992-1995 годах - министр юстиции. Был депутатом Милли Меджлиса III и IV созывов.
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