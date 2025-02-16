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Скончался Ильяс Исмаилов

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Председатель партии «Адалят», бывший генеральный прокурор Ильяс Исмаилов скончался в возрасте 87 лет, сообщают азербайджанские СМИ.

Исмаилов скончался 17 февраля в реанимационном отделении Центральной клинической больницы, где проходил лечение.

Ильяс Исмаилов в 1985-1990 годах занимал должность прокурора Азербайджана, в 1992-1995 годах - министр юстиции. Был депутатом Милли Меджлиса III и IV созывов.

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