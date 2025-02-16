İrşad стал самой крупной компанией-налогоплательщиком среди сетей магазинов электроники в Азербайджане

İrşad, являющийся одним из ведущих представителей частного сектора, играющего значимую роль в экономическом развитии Азербайджана, также вошёл в число 100 самых крупных компаний-налогоплательщиков по стране. Компания, прошедшая динамический путь развития за последние годы, выделяется как экономическими показателями, так и вкладом в государственный бюджет.

Обнародование списка самых крупных компаний-налогоплательщиков в Азербайджане считается одним из важных шагов в плане повышения прозрачности бизнес-среды. Международный опыт показывает, что во многих странах обнародование такой информации дает возможность яснее увидеть вклад субъектов предпринимательства в экономику. Также обнародование такого рода информации демонстрирует, какое место принцип прозрачности занимает в деятельности компаний.

Согласно обнародованному официальному списку, İrşad вошел в список 100 налогоплательщиков, выплативших больше всего налогов в 2024 году и давших согласие на обнародование общественности данной информации. Сумма уплаченного компанией налога составила 14,3 миллиона манатов, что является показателем ее экономической активности и позиций на рынке.

Предоставление таких данных общественности в Азербайджане усиливает конкурентную среду в бизнес-секторе, а также оказывает влияние на критерии выбора потребителей. Исследования современного потребительского поведения показывают, что граждане более склонны выбирать прозрачные и социально ответственные компании.

Включение İrşad в этот список является не только показателем его экономической активности и позиций на рынке, но и наглядным примером вклада в экономику страны.

Следует отметить, что список самых крупных компаний-налогоплательщиков Азербайджана помимо определения предприятий, играющих важную роль в экономике страны, также отражает показатели прозрачности и развития в бизнес-секторе. Подробнее со списком можно ознакомиться: https://www.taxes.gov.az/az/page/gelecek-strategiyalarplanlar