USD 1.7000
EUR 1.7844
RUB 1.8611
Подписаться на уведомления
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену
Новость дня
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

İrşad стал самой крупной компанией-налогоплательщиком среди сетей магазинов электроники в Азербайджане

15:10 509

Обнародование списка самых крупных компаний-налогоплательщиков в Азербайджане считается одним из важных шагов в плане повышения прозрачности бизнес-среды. Международный опыт показывает, что во многих странах обнародование такой информации дает возможность яснее увидеть вклад субъектов предпринимательства в экономику. Также обнародование такого рода информации демонстрирует, какое место принцип прозрачности занимает в деятельности компаний.

İrşad, являющийся одним из ведущих представителей частного сектора, играющего значимую роль в экономическом развитии Азербайджана, также вошёл в число 100 самых крупных компаний-налогоплательщиков по стране. Компания, прошедшая динамический путь развития за последние годы, выделяется как экономическими показателями, так и вкладом в государственный бюджет.

Согласно обнародованному официальному списку, İrşad вошел в список 100 налогоплательщиков, выплативших больше всего налогов в 2024 году и давших согласие на обнародование общественности данной информации. Сумма уплаченного компанией налога составила 14,3 миллиона манатов, что является показателем ее экономической активности и позиций на рынке.

Предоставление таких данных общественности в Азербайджане усиливает конкурентную среду в бизнес-секторе, а также оказывает влияние на критерии выбора потребителей. Исследования современного потребительского поведения показывают, что граждане более склонны выбирать прозрачные и социально ответственные компании.

Включение İrşad в этот список является не только показателем его экономической активности и позиций на рынке, но и наглядным примером вклада в экономику страны.

Следует отметить, что список самых крупных компаний-налогоплательщиков Азербайджана помимо определения предприятий, играющих важную роль в экономике страны, также отражает показатели прозрачности и развития в бизнес-секторе. Подробнее со списком можно ознакомиться: https://www.taxes.gov.az/az/page/gelecek-strategiyalarplanlar

Между США и ЕС зреет раскол. А Лавров угрожает Западу
Между США и ЕС зреет раскол. А Лавров угрожает Западу обновлено 15:53
15:53 2753
Россия и Азербайджан: прагматизм на фоне кризиса
Россия и Азербайджан: прагматизм на фоне кризиса наша корреспонденция; все еще актуально
02:06 9315
Главный разведчик Украины отвечает на вопросы haqqin.az
Главный разведчик Украины отвечает на вопросы haqqin.az анонс
16:17 251
Американцы дали Зеленскому час
Американцы дали Зеленскому час обновлено 15:35
15:35 4103
NEQSOL Holding в числе крупнейших налогоплательщиков в Азербайджане
NEQSOL Holding в числе крупнейших налогоплательщиков в Азербайджане
15:31 630
Трамп говорит с Путиным. А побеждает Саудовская Аравия
Трамп говорит с Путиным. А побеждает Саудовская Аравия Наш комментарий
13:53 2845
Зеленскому уже терять нечего
Зеленскому уже терять нечего наше послесловие; все еще актуально
16 февраля 2025, 23:05 10027
Скончался Ильяс Исмаилов
Скончался Ильяс Исмаилов
14:57 2284
Немецкий оборонный гигант расправляет плечи
Немецкий оборонный гигант расправляет плечи
14:46 1871
Провал пророссийского кандидата на дебатах в Германии
Провал пророссийского кандидата на дебатах в Германии
14:32 2110
Председатель Совета ЕС заявил, что с Путиным «надо договариваться»
Председатель Совета ЕС заявил, что с Путиным «надо договариваться»
14:16 1834

ЭТО ВАЖНО

Между США и ЕС зреет раскол. А Лавров угрожает Западу
Между США и ЕС зреет раскол. А Лавров угрожает Западу обновлено 15:53
15:53 2753
Россия и Азербайджан: прагматизм на фоне кризиса
Россия и Азербайджан: прагматизм на фоне кризиса наша корреспонденция; все еще актуально
02:06 9315
Главный разведчик Украины отвечает на вопросы haqqin.az
Главный разведчик Украины отвечает на вопросы haqqin.az анонс
16:17 251
Американцы дали Зеленскому час
Американцы дали Зеленскому час обновлено 15:35
15:35 4103
NEQSOL Holding в числе крупнейших налогоплательщиков в Азербайджане
NEQSOL Holding в числе крупнейших налогоплательщиков в Азербайджане
15:31 630
Трамп говорит с Путиным. А побеждает Саудовская Аравия
Трамп говорит с Путиным. А побеждает Саудовская Аравия Наш комментарий
13:53 2845
Зеленскому уже терять нечего
Зеленскому уже терять нечего наше послесловие; все еще актуально
16 февраля 2025, 23:05 10027
Скончался Ильяс Исмаилов
Скончался Ильяс Исмаилов
14:57 2284
Немецкий оборонный гигант расправляет плечи
Немецкий оборонный гигант расправляет плечи
14:46 1871
Провал пророссийского кандидата на дебатах в Германии
Провал пророссийского кандидата на дебатах в Германии
14:32 2110
Председатель Совета ЕС заявил, что с Путиным «надо договариваться»
Председатель Совета ЕС заявил, что с Путиным «надо договариваться»
14:16 1834
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться