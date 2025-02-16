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Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену
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Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

Кочарян рассказал, почему не объединяется с Саргсяном: Нет синергии

15:13 1102

Экс-президент Армении Роберт Кочарян объяснил, почему не объединяется с другим бывшим лидером страны Сержем Саргсяном для противодействия властям.

По словам Кочаряна, между ним и Саргсяном «нет синергического эффекта». Кочарян пояснил, что «такой нежизнеспособный союз может привести к оттоку людей как из его команды, так и из команды Саргсяна», так как среди его сторонников есть люди, которые не принимают Сержа Саргсяна, и наоборот».

Второй президент также опроверг утверждения о том, что Католикос всех армян Гарегин Второй пытался примирить его с Саргсяном.

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