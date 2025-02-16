Кочарян рассказал, почему не объединяется с Саргсяном: Нет синергии

Экс-президент Армении Роберт Кочарян объяснил, почему не объединяется с другим бывшим лидером страны Сержем Саргсяном для противодействия властям.

По словам Кочаряна, между ним и Саргсяном «нет синергического эффекта». Кочарян пояснил, что «такой нежизнеспособный союз может привести к оттоку людей как из его команды, так и из команды Саргсяна», так как среди его сторонников есть люди, которые не принимают Сержа Саргсяна, и наоборот».

Второй президент также опроверг утверждения о том, что Католикос всех армян Гарегин Второй пытался примирить его с Саргсяном.