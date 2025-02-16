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Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену
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Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

В Воронеже сгорели российские системы РЭБ

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15:28 1078

Во время пожара на российском заводе «Протек» в Воронеже, который произошел в ночь на 28 января, сгорели два комплекса РЭБ Р-330Ж, которые планировалось отправить на войну против Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в понедельник, 17 февраля.

РЭБ «Житель» — дорогостоящие автоматизированные российские комплексы, которые изготавливаются на заводе «Протек».

В ГУР не указывают причину пожара на российском заводе «Протек».

Ранее украинские СМИ сообщали, что подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины в ночь на 7 февраля уничтожили два российских радиолокационных комплекса «Валдай» в городе Долгопрудном в Подмосковье.

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