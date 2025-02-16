В Воронеже сгорели российские системы РЭБ
Во время пожара на российском заводе «Протек» в Воронеже, который произошел в ночь на 28 января, сгорели два комплекса РЭБ Р-330Ж, которые планировалось отправить на войну против Украины.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в понедельник, 17 февраля.
РЭБ «Житель» — дорогостоящие автоматизированные российские комплексы, которые изготавливаются на заводе «Протек».
В ГУР не указывают причину пожара на российском заводе «Протек».
Ранее украинские СМИ сообщали, что подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины в ночь на 7 февраля уничтожили два российских радиолокационных комплекса «Валдай» в городе Долгопрудном в Подмосковье.
February 17, 2025