NEQSOL Holding в числе крупнейших налогоплательщиков в Азербайджане

Четыре компании, входящие в состав NEQSOL Holding, были включены в список 100 крупнейших налогоплательщиков Азербайджана в 2024 году. Указанный список был опубликован Государственной налоговой службой Азербайджанской Республики.

В 2024 году компании, входящие в состав NEQSOL Holding, осуществили налоговые выплаты в Азербайджане на общую сумму 171,1 млн манатов. Таким образом, NEQSOL Holding стал одним из крупнейших налогоплательщиков в государственный бюджет страны.