Ликвидирован глава ливанского ХАМАС

Истребители ВВС Израиля нанесли удар по району города Сайда на юге Ливана, сообщила пресс-служба израильской армии.

Согласно заявлению, его целью было устранение главы местного отделения палестинского движения ХАМАС.

«Некоторое время назад в результате совместной операции Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности, руководствуясь разведданными Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности, истребители ВВС Израиля атаковали и ликвидировали террориста Мухаммеда Шахина в районе Сайды. Шахин занимал должность главы оперативного департамента ХАМАС в Ливане», - говорится в сообщении.

Израильские СМИ пишут, что после этой атаки премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал процесс заслушивания его показаний в суде.