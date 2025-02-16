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Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

Зеленский отказался признавать переговоры США и России

новость дополнена
16:14 495

Киев ничего не знал о переговорах в Саудовской Аравии и не будет их признавать, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Украина не будет принимать (участия). Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины (такими), которые не имеют результата. И мы не можем признавать любые вещи или любые договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать», - сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что в этих переговорах есть двусторонний трек, «и они имеют на это право, если у них есть двусторонние вопросы». Он добавил, что об этом говорили и раньше, однако только теперь «стали говорить публично».

По словам президента Украины, его официальный визит в Саудовскую Аравию, который состоится 18 февраля, «не имеет никакой связи с теми вещами, которые происходят в Саудовской Аравии на уровне представителей Соединенных Штатов и России».

Ранее сообщалось, что помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров 17 февраля отправятся в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для встречи с представителями США. Встреча пройдет завтра и будет посвящена восстановлению российско-американских отношений, а также подготовке возможных переговоров по Украине.

В то же время представитель МИД ФРГ заявил, что переговоры по Украине без участия Европы не имеют смысла.

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